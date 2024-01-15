Лукко – Серветт прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 5,5 Коэф.: 1.57 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Хоккейная Лига Чемпионов не имеет большой армии ценителей, хотя и этот турнир можно рассмотреть для ставок. Предлагаем свой прогноз на матч Лукко – Серветт, кто сможет пройти в финал?

Лукко

Текущий сезон для Лукко проходит хорошо в Лиге Чемпионов, ведь команда находится в шаге от финала. На групповой стадии команда была третье место, а в плей-офф прошла ТВК Иннсбурк – 2:2, 2:1 и Пардубице – 6:4, 2:3. На фоне успехов в Лиге Чемпионов не впечатляют результаты на внутренней арене, там команда идет только восьмой, отставание от топ-6 составляет один балл.

Серветт

Швейцарский коллектив на групповом этапе одержал 4 победы в 6 играх, этого хватило на выход в плей-офф с седьмого места. В стыковых играх не было просто, сначала играли против Мюнхена, которому уступили в гостях 2:3, а дома одержали волевую победу 3:1. На стадии четвертьфинала удалось пройти шведский Векше, выиграли дома 5:1 и проиграли на выезде 2:3. Серветт идет шестым в швейцарском чемпионате, отставание от топ-6 составляет два очка.

История очных противостояний

Соперники пересекались дважды в этом сезоне, сначала на групповом этапе Лукко выиграл дома 3:2, а сейчас в полуфинале соперники сыграли в Швейцарии 2:2.

Прогноз на матч Лукко – Серветт

Поскольку хоккейна Лига Чемпионов проходит по футбольному принципу, нужно закинуть больше, чем соперник за две игры, здесь не надо 3-4 победы, как привыкли любители этого вида спорта. Встречаются примерно равные команды, поскольку Лукко играет на своей арене, финскому клубу отдают минимальный перевес. Ожидаем от соперников осторожного хоккея, на первом месте будет результат, считаем проходимой здесь ставку на тотал меньше 5,5 голов.

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