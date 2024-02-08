Лос-Анджелес Лейкерс – Денвер Наггетс прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 232,5 Коэф.: 1.67 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс – Денвер Наггетс, соперники сойдутся в рамках регулярного чемпионата НБА.

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Лос-Анджелес Лейкерс

Текущий сезон для Лейкерс не самый простой, ведь попасть даже в десятку будет не так просто. Команда идет только девятой в своей конференции, но впереди еще немало борьбы. В последней встрече Лейкерс одолели в гостях Шарлотт Хорнетс со счетом 124:118, эта победа стала третьей подряд. Из-за травм предстоящую встречу пропустят Вандербилт, Винсент, Реддиш, под вопросом выход на паркет Леброна и Энтони Дэвиса, а это уже важные потери.

Денвер Наггетс

У Наггетс дела идут неплохо, команда с показателем 35 побед при 16 поражениях делит лидерство на Западе с двумя конкурентами. В последней встрече Денвер одолел на своем паркете одного из аутсайдеров Портленд, со счетом 112:103. Команда находится в хорошей форме, так как удалось одержать 4 победы в пяти встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды открывали этот сезон своей встречей, тогда Денвер сумел выиграть на своем паркете со счетом 119:107.

Лейкерс выиграл в нынешнем регулярном чемпионате 17 из 25 домашних встреч.

У Денвера 14 побед 26 выездных играх.

Лос-Анджелес Лейкерс – Денвер Наггетс Прогноз

Ожидается упорная битва, в которой гости котируются небольшими фаворитами, хотя стоит ожидать любого исхода. Денвер мотивирует борьба за первое место в конференции, хотя это не обязательная задача, а Лейкерс надо закрепиться в зоне плей-офф, хотя с большой вероятностью придется сыграть еще матчи плей-ин. Проходимой здесь выглядит ставка на тотал меньше 232,5 очков.

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