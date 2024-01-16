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Главная Прогнозы Лос-Анджелес Клипперс – Оклахома-Сити Тандер прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Лос-Анджелес Клипперс – Оклахома-Сити Тандер прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Лос-Анджелес Клипперс - Оклахома-Сити Тандер прогноз
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
НБА Сегодня, 22:00 Лос-Анджелес Клипперс - Оклахома-Сити Тандер
Лос-Анджелес, Crypto.com Arena
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
Прогноз на матч Тотал больше 234,5
Коэф.: 1.76
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100%
1хБет 5.00
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Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс – Оклахома-Сити Тандер, соперники сыграют в рамках регулярного чемпионата НБА.

Лос-Анджелес Клипперс

По своему составу Клипперс выглядит очень грозно, Кавай, Пол Джордж, Уэстбрук и Харден, хотя последние два свой пик уже пережили. Свою последнюю встречу команда проиграла в гостях лидеру своей конференции Миннесоте со счетом 105:109. Клуб занимает четвертую строчку на Западе с результатом 25 побед в 39 встречах, поэтому проблем с выходом в плей-офф не должно возникать. Команда сейчас в хорошей форме, так как выиграла 8 встреч из 10. Трое игроков пропустят эту встречу из-за травм.

Оклахома-Сити Тандер

В этом сезоне Тандер играют лучше, чем от них ожидали, об этом свидетельствует второе место на Западе. Отставание от лидера составляет всего одна победа, так что команда явно на ходу. В своей последней встрече Оклахома уступила в гостях Лейкерс со счетом 105:112, так прервалась серия из четырех побед подряд. У клуба нет кадровых потерь перед этим противостоянием.

История очных противостояний

Команды раз играли между собой в этом сезоне, та встреча завершилась уверенной победой Оклахомы со счетом 134:115.

Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс – Оклахома-Сити Тандер

Соперников отделяют всего две победы, они представители одной конференции, поэтому являются прямыми конкурентами. Клипперс играют дома, имеют звездный состав и поэтому считаются фаворитами этой пары. Оклахома уже дала понять, что не обращает внимания на статус соперника и звездные имена. Мы считаем, что здесь выглядит приемлемой ставка на тотал больше 234,5 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 234,5
Коэф.: 1.76
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1хБет 5.00
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