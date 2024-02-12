Лос-Анджелес Клипперс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года
13 февраля точно не будет скучно ценителям НБА, где пройдет немало интересных игр, предлагаем наш аргументированный прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс – Миннесота Тимбервулвз.
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Лос-Анджелес Клипперс
От Клипперс всегда высокие ожидания, ведь есть сильный состав, обычно неплохо играют в регулярном чемпионате, а вот в плей-офф все быстро заканчивается. Сейчас команда идет второй в конференции, отставая от лидера всего на одну победу, при этом есть игра в запасе. В последней встрече удалось обыграть дома аутсайдера Детройт со счетом 112:106, данная победа стала пятой в шести противостояниях.
Миннесота Тимбервулвз
От Миннесоты таких высоких результатов не ожидали, хотя команда имеет солидный состав. Клуб лидирует на Западе, яркий пример того, как можно реализовать свой потенциал. В последней встрече Тимбервулвз разгромили в гостях сильный Милуоки со счетом 129:105. Команда сейчас чередует победы и поражения, хотя еще держится на вершине турнирной таблицы конференции. Выигрыш регулярного чемпионата не должен стать основной целью, главное играть в таком же ключе в плей-офф.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Клубы пересекались в этом сезоне всего раз, битва состоялась чуть меньше месяца назад и завершилась домашней победой Миннесоты со счетом 109:105.
- Клипперс одна из лучших команд конференции в игре на своем паркете, 20 побед, при 5 поражениях.
- Тимбервулвз лучшие на Западе в игре на выезде, 17 побед и 11 поражений.
Лос-Анджелес Клипперс – Миннесота Тимбервулвз Прогноз
Встреча интересна уже тем, что встречаются лидеры Запада, по итогам этого матча победитель выйдет на первое место в конференции. Букмекеры отдают небольшое преимущество Клипперс, где состав опытнее, а также есть преимущество своего паркета. Мы считаем, что команды не порадуют зрелищным баскетболом, поэтому ставим на тотал меньше 225,5 очков.
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