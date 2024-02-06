EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Лондон Лайонс – Шеффилд Шаркс прогноз на матч 8 февраля 2024

Лондон Лайонс – Шеффилд Шаркс прогноз на матч 8 февраля 2024

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Лондон Лайонс - Шеффилд Шаркс прогноз
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
ББЛ 08 фев 2024, 13:45 Лондон Лайонс - Шеффилд Шаркс
Лондон, Купер Бокс Арена
Шеффилд Шаркс Шеффилд Шаркс
Прогноз на матч Тотал больше 163
Коэф.: 1.74
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В очередном матче регулярного сезона Британской баскетбольной лиги Лондон Лайонс дома сыграют против Шеффилд Шаркс. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Лондон Лайонс

Столичная команда доминирует в лиге – 24 победы в 27 матчах. Лайонс уверенно лидируют и нет никаких сомнений, что закончат регулярной сезон на первом месте. В последнем матче ББЛ “лондонские львы” легко обыграли Плимут 105:84. В конце декабря лондонцы также справились с Цедевитой в матче Еврокубка, где они себе уже гарантировали выход в плей-офф.

Шеффилд Шаркс

Шеффилд в этом сезоне сыграл на 5 матчей меньше, чем их соперник. На данный момент “акулы” занимают пятое место, выиграв ровно половину игр – 11. В предыдущем туре Шеффилд уступил Суррей Юнайтед 75:82.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В этом сезоне “львы” дважды обыгрывали “акул” – 83:64 и 92:76
  • В минувшем розыгрыше ББЛ Шеффилду дважды удавалось обыгрывать Лондон

Прогноз на матч Лондон Лайонс – Шеффилд Шаркс

Лондон очень результативно играет в этом сезоне. В двух последних матчах ББЛ действующие чемпионы преодолевали отметку в 100 очков. Мы ставим на то, что в этой игре команды наберут более 163 очков.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 163
Коэф.: 1.74
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Филадельфия Сиксерс - Голден Стэйт Уорриорз прогноз НБА Сегодня, 19:30 Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Коэф.: 1.71 Рекомендуем 1xBet
Майами Хит - Сан-Антонио Сперс прогноз НБА Сегодня, 19:30 Майами Хит – Сан-Антонио Сперс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Майами Хит Коэф.: 1.68 Сан-Антонио Сперс Сделать ставку 1xBet
Бостон Селтикс - Атланта Хокс прогноз НБА Сегодня, 19:30 Бостон Селтикс – Атланта Хокс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Бостон Селтикс Коэф.: 1.61 Атланта Хокс Сделать ставку MelBet
Анадолу Эфес - Маккаби Тель-Авив прогноз Евролига 08 фев 2024, 11:30 Анадолу Эфес — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Анадолу Эфес Коэф.: 2.3 Маккаби Тель-Авив Рекомендуем MelBet
Финляндия - Швейцария прогноз BEIJER HOCKEY GAMES 08 фев 2024, 12:00 Финляндия – Швейцария прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Финляндия Коэф.: 1.66 Швейцария Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:56 Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление Новости футбола Сегодня, 17:17 Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира Новости футбола Сегодня, 17:08 Определились финальные пары КАН и Кубка Азии, Челси хочет Мичела. Daily Digest за 7 февраля Новости футбола Сегодня, 17:03 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:58 Слоны сильнее Леопардов. Кот-д'Ивуар стал вторым финалистом Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:54 Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд Новости футбола Сегодня, 16:41 Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста Новости футбола Сегодня, 15:46 ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола Новости футбола Сегодня, 15:44 Ключевой нападающий Жироны провел тренировку перед матчам с Реалом Новости футбола Сегодня, 15:28 Барселону ожидают кардинальные изменения состава летом
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Майами Хит – Сан-Антонио Сперс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Атланта Хокс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Анадолу Эфес — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Хоккей 08 фев 2024 Финляндия – Швейцария прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Антальяспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 Хоккей 08 фев 2024 Чехия – Швеция прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Аль-Наср – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 8 февраля Баскетбол 08 фев 2024 Валенсия - Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Олимпия Милан — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года