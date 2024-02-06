Лондон Лайонс – Шеффилд Шаркс прогноз на матч 8 февраля 2024

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В очередном матче регулярного сезона Британской баскетбольной лиги Лондон Лайонс дома сыграют против Шеффилд Шаркс. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Лондон Лайонс

Столичная команда доминирует в лиге – 24 победы в 27 матчах. Лайонс уверенно лидируют и нет никаких сомнений, что закончат регулярной сезон на первом месте. В последнем матче ББЛ “лондонские львы” легко обыграли Плимут 105:84. В конце декабря лондонцы также справились с Цедевитой в матче Еврокубка, где они себе уже гарантировали выход в плей-офф.

Шеффилд Шаркс

Шеффилд в этом сезоне сыграл на 5 матчей меньше, чем их соперник. На данный момент “акулы” занимают пятое место, выиграв ровно половину игр – 11. В предыдущем туре Шеффилд уступил Суррей Юнайтед 75:82.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В этом сезоне “львы” дважды обыгрывали “акул” – 83:64 и 92:76

В минувшем розыгрыше ББЛ Шеффилду дважды удавалось обыгрывать Лондон

Прогноз на матч Лондон Лайонс – Шеффилд Шаркс

Лондон очень результативно играет в этом сезоне. В двух последних матчах ББЛ действующие чемпионы преодолевали отметку в 100 очков. Мы ставим на то, что в этой игре команды наберут более 163 очков.

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