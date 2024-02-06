Лондон Лайонс – БК Вулвз прогноз и ставки на матч 7 февраля

Прогноз на матч П1(-10.5) Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В ближайшую среду состоится один из поединков 18-го тура баскетбольного Еврокубка. На лондонской "Copper Box Arena" британский Лондон Лайонс примет БК Вулвз из Литвы. Удастся ли "лондонским львам" обыграть литовцев в родных стенах? Эксперты нашего сайта подготовили для вас прогноз на этот матч.

Лондон Лайонс

Команда Петара Божича уже гарантировала себе место в плей-офф. По итогам 17-ти сыгранных туров "лондонские львы" занимают третью строчку в турнирной таблице группы А. При этом у британцев в 17-ти матчах 12 побед, а это ровно столько же, сколько у Хапоэля из Тель-Авива. В заочном противостоянии эти два клуба решат, кто отправиться в четвертьфинал, а кто сыграет на один матч больше. Хапоэль, к слову, будет гостить в Стамбуле, где сыграет с Бешикташем. Посреди минувшей недели подопечные Петара Божича на выезде обыграли словенскую Цедевиту-Олимпию (92:85), а после этого оформили две победы в чемпионате. Повержены были Ньюкасл Иглз на выезде (105:87) и Плимут Сити Петриотс (105:84).

БК Вулвз

«Волки» длительное время входили в первую шестёрку команд своей группы в Еврокубке, однако ряд осечек привёл к тому, что команда Недаса Пацявичюса оказалась на седьмой строчке, выше которой уже не прыгнуть. Решающим стало выездное поражение от Прометея (64:91) в середине января. Посреди прошлой недели литовский клуб обыграл на родном паркете немецкий Гамбург (94:84) и эта победа стала второй кряду в Еврокубке. Если же учитывать ещё и матчи литовского чемпионата, то у «волков» уже четыре победы подряд. Так, на минувших выходных БК Вулвз дома обыграл Пено Жвайгждес (94:79).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Единственный свой матч команды провели в рамках первого круга регулярного чемпионата баскетбольного Еврокубка, когда в Вильнюсе «львы» оформили победу со счётом 101:87

Лондон Лайонс – БК Вулвз прогноз

В домашней игре уступая девять очков по ходу первой четверти, «волки» смогли практически догнать соперника, однако провалили вторую четверть, по итогам которой проигрывали 20 очков. Это и предопределило исход поединка. Букмекеры практически не сомневаются в победе «Львов». Наша ставка на этот матч «Победа Лондон Лайонс с форой (-10.5)» с коэффициентом 1.63.

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