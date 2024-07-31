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Dailysports Прогнозы Ливерпуль – Арсенал прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Ливерпуль – Арсенал прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Ливерпуль - Арсенал прогноз Фото: https://x.com/LFC
Ливерпуль Ливерпуль
Клубные товарищеские матчи Сегодня, 19:30 Ливерпуль - Арсенал
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Международные,
Арсенал Арсенал
Обзор H2H Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.74
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В ночь на четверг, 1 августа, пройдет товарищеского матч между Ливерпулем и Арсеналом. Встреча начнется в 1:30 по центральноевропейскому времени, а эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту игру.

Ливерпуль

По завершению прошлого сезона Юрген Клопп решил покинуть Ливерпуль спустя семь с половиной лет его работы в клубе. На его место пришел нидерландский специалист Арне Слот, который работал с ПСВ до этого. Красные начали подготовку к новому сезону Премьер-лиги и уже провели первый матч в рамках американского турне. Многие клубы из АПЛ играют сейчас товарищеские матчи в США, Ливерпуль не является исключением.

В первом спарринге команда сыграла против представителя Ла Лиги - Реал Бетис. Красные переиграли своих соперников и получили закономерную, хотя минимальную, победу со счетом 1:0. Далее у мерсисайцдов еще три три матча впереди, соперниками будет: Арсенал, Манчестер Юнайтед и Севилья. Официальный сезон Премьер-лиги Ливерпуль начнет игрой против новичка высшего дивизиона - Ипсвича.

Арсенал

Канониры, в отличие от Ливерпуля, уже провели два товарищеских матча. Команда Микеля Артеты встретилась с Борнмутом и Манчестер Юнайтед. В обоих случаях Арсенал одержал минимальную победу с одинаковым счетом 2:1. До старта нового сезона лондонцы также имеют еще три игры. Они сыграют против Ливерпуля, Байер Леверкузена и с Лионом, в рамках Кубка Эмирейтс.

Кроме этого, Арсенал уже совершил крутой трансфер в это летнее межсезонье, в отличие от Ливерпуля. В стан Канониров перебрался защитник Риккардо Калафиори за 42 миллиона. Новый сезон Арсенал начнет матчем против Вулверхэмптона, 17 августа.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Последний очный матч этих команд завершился победой Арсенала со счетом 3:1.
  • Арсенал не проигрывает на протяжении 8 матчей. Команда Арсенал одержала победу в 7 из последних 8 матчей.

Прогноз на матч Ливерпуль – Арсенал

Две команды только готовятся к новому сезону и натирают обороты, в такие ситуации трудно спрогнозировать результат, ведь на коллективы ничего не давит. Поэтому, я надеюсь на то, что игра получится результативной, моя ставка - тотал матча больше трех.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.74
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