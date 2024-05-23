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Лион – ПСЖ прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Лион - ПСЖ прогноз DAZN
Лион Лион
Кубок Франции 25 мая 2024, 15:00 Лион - ПСЖ
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Франция, Villeneuve d'Ascq, Стад Пьер Моруа
ПСЖ ПСЖ
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа ПСЖ
Коэф.: 1.59
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В субботу, 25 мая, мы узнаем имя команды, которая выиграет Кубок Франции сезона-2023/24. В Лилле ПСЖ сыграет против Лиона. Начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Лион

Начало текущего сезона было абсолютной катастрофой для Лиона, который долгое время шел в зоне вылета из Лиги 1. Но во второй половине сезона, когда главным тренером команды стал Пьер Саж, результаты резко улучшились и Лион сумел финишировать на шестом месте.

В 15 предыдущих матчах Лиги 1 Лион проиграл лиш 2 раза, единожды сыграл вничью и одержал 12 побед. Просто невероятные показатели. К финалу против ПСЖ “ткачи” подходят с серией из 4 побед кряду.

В полуфинале Кубка Франции Лион разгромил скромный Валансьенн (3:0), а до этого переиграл в серии пенальти Старсбур и Лилль (2:1).

ПСЖ

Абсолютно ожидаемо ПСЖ продолжил свое доминирование в Лиге 1 и стал чемпионом Франции. Однако команда Луиса Энрике находится в состоянии перестройки, а игра с Лионом станет последней за ПСЖ для звездного Килиана Мбаппе.

В последних матчах Лиги 1 ПСЖ прибегал в массовой ротации, но это не помешало ему обыграть Метц (2:0) и Ниццу (2:1). Главное свое поражение в этом сезоне парижане потерпели в Лиге чемпионов, где дважды проиграли 0:1 Боруссии Дортмунд в полуфинале.

В Кубке Франции ПСЖ не везло с соперниками. После двух матчей с соперниками из нижних лиг команда Луиса Энрике поочередно выбила Брест (4:1), Ниццу (3:1) и Ренн (1:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • ПСЖ не может выиграть Кубок Франции с 2021 года. Всего в его активе 14 таких трофеев.
  • Лион последний из своих 5 Кубков Франции выиграл в далеком 2012 году.
  • Именно ПСЖ нанес Лиону последнее поражение в этом сезоне. 21 апреля он разгромил его 4:1, а в 4-м туре обыграл “ткачей” с таким же счетом.
  • Лион выиграл у ПСЖ только 1 из последних 7 матчей.

Прогноз на матч Лион – ПСЖ

Несмотря на хорошую форму Лиона, ПСЖ является очевидным фаворитом матча. Моя ставка – победа команды Луиса Энрике.

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Прогноз на матч Победа ПСЖ
Коэф.: 1.59
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