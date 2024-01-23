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Главная Прогнозы Линда Носкова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Линда Носкова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Линда Носкова - Даяна Ястремская прогноз
Линда Носкова Линда Носкова
Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 20:00 Линда Носкова - Даяна Ястремская
Мельбурн, Rod Laver Arena
Даяна Ястремская Даяна Ястремская
Прогноз на матч П2(+4,5)
Коэф.: 1.6
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100%
1хБет 5.00
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24 января на Открытом чемпионате Австралии определятся все полуфиналистки, одну из таких путевок разыграют Линда Носкова – Даяна Ястремская прогноз на матч которых составлен нашими специалистами.

Линда Носкова

Молодая чешка одно из главных открытий нынешнегоAustralianOpen, ведь она выбила из борьбы действующую первую ракетку мира Игу Свентек, кроме того прошла Боузкову и Кесслер. В последнем матче Носкова играла против опытной Свитолиной, после того, как чешка выиграла три стартовые гейма третьего сета, соперница снялась из-за боли в спине. Сейчас спортсменка является 50-й ракеткой мира, хотя точно поднимется в топ-30, если смотреть на рейтингWTAв лайве, хотя прогресс может быть и больше, теннисистке сейчас 19 лет.

Даяна Ястремская

Украинская теннисистка занимает только 93-ю строчку в мировом рейтинге, это самый низкий посев среди участниц четвертьфинала, причем спортсменка начала борьбу еще с квалификации. После скандала с допингом, в котором Ястремскую все-таки оправдали, теннисистка пытается осуществить рестарт карьеры. В основной сетке турнира спортсменка прошла Вондроушову, Грачову, Наварро, а в последнем матче удалось пройти Азаренко – 7:6, 6:4. Украинка в отличной форме и способна зайти еще дальше.

История очных противостояний

Ранее теннисистки никогда между собой не играли, хотя их первая битва станет одной из важнейших на данном этапе карьеры.

Прогноз на матч Линда Носкова – Даяна Ястремская

Спортсменки уже добились лучшего для себя результата на шлемах, хотя останавливаться на достигнутом точно не стоит. Проход в полуфинал реальная задача, да и там соперницей будет победитель пары Калинская – Чжен, так что можно и до финала добраться. Носкова в этой паре котируется небольшим фаворитом, хотя Ястремская точно не хуже, поставим на победу украинки с форой +4,5 гейма.

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Прогноз на матч П2(+4,5)
Коэф.: 1.6
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