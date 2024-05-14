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Лидс – Норвич прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Лидс - Норвич Сити прогноз independent.co.uk
Лидс Лидс
Чемпионшип Англия 16 мая 2024, 15:00 Лидс - Норвич Сити
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Англия, Leeds, Элланд Роуд
Норвич Сити Норвич Сити
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лидс
Коэф.: 1.6
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В четверг, 16 мая, мы узнаем имя первого финалист плей-офф Чемпионшипа сезона-2023/24. В ответном матче полуфинала Лидс дома сыграет против Норвича. Начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени. Первый матч в Норвиче, напомним, завершился ничьей 0:0. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Лидс

Лидс до самого последнего тура регулярного сезона претендовал на прямое повышение в классе, но выдал слабый отрезок в заклбчительных турах и финишировал на третьем месте, тогда как первое и второе заняли Лестер и Ипсвич.

В семи предыдущих матчах Чемпионшипа команда Даниэля Фарке сумела одержать лишь 1 победу – 22 апреля против Мидлсбро со счетом 4:3. А вот два последних матча регулярного сезона Лидс проиграл: Саутгемптону 1:2 и 0:4 Куинз Парк Рейнджерс.

Лидс стал значительно менее эффективен на чужой половине поля, а в защите стали появляться очень сильные разрывы между линиями. Вероятно, это связано с тем, что у команды банально не хватило физических сил на концовку сезона.

Норвич

Норвич крайне слабо начал этот сезон. Вряд ли фанаты клуба думали о выходе в Премьер-лигу после поражения от Плимута 2:6 в 8-м туре или после того, как их команда завершила 20-й тур лишь на 11-м месте. Но в итоге главному тренеру “канареек” Дэвиду Вагнеру удалось исправить ситуацию и финишировать на шестом месте с отрывом от Халл Сити в три очка.

Как и Лидс, Норвич слабо играл в заклчюительных матчах регулярного сезона. К плей-офф команда Вагнера подошла с серией из 3 матчей без побед подряд. В заключительном туре Норвич проиграл Бирмингему 0:1, а до этого были ничьи против Суонси (2:2) и Бристоль Сити (1:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Лидс проводит свой первый сезон в Чемпионшипе после вылета из Премьер-лиги, а Норвич – второй.
  • В текущем сезоне Лидс дважды обыгрывал Норвич: 3:2 в 12-м туре и 1:0 в 29-м туре.
  • Последний раз Норвич обыгрывал Лидс еще в 2019 году.

Прогноз на матч Лидс – Норвич

Несмотря на последние неудачи, Лидс остается более сильной командой, а особенно это касается домашних матчей.

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Прогноз на матч Победа Лидс
Коэф.: 1.6
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