Либерец – Славия Прага прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года

Прогноз на матч Победа Славия Прага Коэф.: 1.55 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В матче третьего тура первого раунда Лиги 1 Чехии Либерец сыграет на домашнем стадионе против Славии Праги. Эта игра состоится в пятницу, 2 августа, а начнется в 17:30 по центральноевропейскому времени. Команда Dailysports подготовила для вас прогноз на эту встречу.

Либерец

Коллектив довольно неплохо начал начал начал нынешний сезон. В первом матче нового розыгрыша Лиги 1 Чехии в первом матче команда одержала победу над Карвина со счетом 3:1. Уже через неделю, 28 июля, Либерец на домашнем поле сыграл вничью с Сигма Оломуц 1:1. В результате, команда имеет четыре очка и сейчас идет на четвертом месте. Разница забитых и пропущенных мячей 4:2.

В общем, в своей истории, Либерец имеет всего три чемпионства, последний раз они брали чемпионство в сезоне 2011/12. Что касается прошлого сезона, то Либерец занял седьмое место, но пробиться в квалификацию еврокубков команда не смогла. Перед стартом сезона Либерец сыграл в шести товарищеских матчах. Четыре раза победили, раз сыграли вничью и раз проиграли.

Славия Прага

В первой игре нового сезона Прага расписала ничью со Словацко со счетом 0:0. Однако, уже в следующем матче Славия одержала разгромную победу со счетом 4:0. В итоге, после двух туров у команды четыре балла, они идут на третьей строчке, а разница мячей составляет 4:0. Отставание от первой и второй команд турнирной таблицы составляет два балла. Прошлый сезон Славия завершила на второй строчке в турнирной таблице и получила шанс на квалификацию в еврокубки. Прага на следующей неделе они сыграют против Роял Унион СЖ.

К слову, Славия - это исторически второй наиболее успешный чешский футбольный клуб. За всю историю футбола, вместе со своим принципиальным пражским соперником, Спартой, Славия принадлежит к самым популярным клубам чешского футбола. Славия выиграла 21 титул чемпиона страны, 11 раз становилась победителем национального Кубка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последний раз Славия и Либерец играла между собой в марте. Тогда эта игра завершилась победой Праги со счетом 3:0.

Либерец проиграл Славии в девяти из последних 11 матчей.

Славия Прага не проигрывает на протяжении девяти матчей.

Прогноз на матч Либерец – Славия Прага

Две команды одинаково начали нынешний сезон и сейчас довольно неплохо идут. Славия неплохо играет против Либерец, в 11 матчах, девять раз Славия выходила победителем. Думаю, Прага имеет вполне вероятные шансы на победу и в этой игре. Моя ставка будет на победу гостей с коэффициентом 1,55.

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