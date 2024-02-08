Леванте – Леганес прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 1,5 Коэф.: 1.57 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках 26 тура Сегундо свою встречу проведут Леванте – Леганес, прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего ресурса.

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Леванте

Позади чуть больше половины турнирной дистанции, а «лягушки» только девятые в чемпионате, отставание от шестерки составляет 3 балла, а до второго места 5 очков, так что еще можно мечтать о повышении в классе. Клуб в последнем туре потерпел обидное поражение в гостях от Эспаньола 1:2, решающий мяч был пропущен в компенсированное время. Команда не в лучшей форме, так как одержала всего одну победу в пяти встречах. Леванте нуждается в серьезном рывке.

Леганес

Хоть Леганес и является лидером Сегундо, команда часто теряет очки, отрыв от ближайшего преследователя составляет 4 очка. Конечно, клуб должен бороться за возвращение в Примеру. В последнем не удалось дома обыграть на своем поле амбициозный Вальядолид – 0:0. Леганес вообще не забивал в крайних двух встречах, набрав всего очко за этот период, результат явно не соответствует лидеру.

Интересные факты о матче и история личных встреч

У Леганеса лучшая оборона в Сегундо, всего 16 пропущенных мячей в 25встречах.

В первом круге Леганес одержал волевую домашнюю победу со счетом 2:1.

Леванте на своем поле проиграл 2 встречи из 12, кроме этого было 6 побед и 4 ничьи.

Леванте – Леганес Прогноз

Нас ожидает противостояние сильных соперников, фактор своей арены имеет большое значение, поэтому Леванте и котируется минимальным фаворитом. Ожидаем сложной борьбы, которая может закончиться с любым исходом. Хоть голов и ожидается не так много, поставим на тотал больше 1,5 забитых мячей.

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