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Леся Цуренко – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Леся Цуренко - Арина Соболенко прогноз
Леся Цуренко Леся Цуренко
Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 20:00 Леся Цуренко - Арина Соболенко
Мельбурн, Rod Laver Arena
Арина Соболенко Арина Соболенко
Прогноз на матч П1(+7,5)
Коэф.: 1.65
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100%
1хБет 5.00
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Нынешний розыгрыш Открытого чемпионата Австралии проходит удачно для украинок, ведь до третьего круга добрались четыре представительницы этой страны, что является рекордом на мэйджорах. Мы решили подготовить свой прогноз на матч Леся Цуренко – Арина Соболенко.

Леся Цуренко

Украинская теннисистка всегда была крепком середняком мирового тенниса, хотя значительных высот не достигла. Максимум Цуренко на шлемах это один четвертьфинал, а ей уже 34 года, так что играть на высоком уровне остались считанные годы. Сейчас спортсменка занимает 33-ю строчку в мировом рейтинге. На этом турнире Цуренко уже прошла двоих соперниц, в первом круге итальянку Лучию Бронцетти в трех сетах – 3:6, 7:5, 6:3, во втором матче удалось обыграть испанку Масарову – 6:3, 6:4.

Арина Соболенко

Белорусская спортсменка в прошлом году выиграла свой первый мэйджор в одиночном разряде, и сделала это как раз в Австралии, поэтому будет защищать свой титул. Соболенко в этом году неплохо сыграла в Брисбене, где дошла до финала, где разгромно уступила Рыбакиной. Спортсменке 25 лет, она является действующей второй ракеткой мира. Пока Соболенко беспощадна, она разгромила немку Зайдель – 6:0, 6:1, а также чешку Фрухвиртову – 6:3, 6:2.

История очных противостояний

Соперницы пересекались трижды, счет пока 2:1 в пользу белоруской теннисистки. Последний раз теннисистки должны были играть в прошлом году на Индиан Уэллс, но Цуренко не вышла на матч по личным причинам, как потом призналась украинка, у нее были панические атаки.

Прогноз на матч Леся Цуренко – Арина Соболенко

Не многие могут дать бой сейчас Соболенко, но опытная украинка способна оказать достойное сопротивление, пусть она и старше на 9 лет. Цуренко способна показывать теннис высокого уровня и создать проблемы второй ракетке мира. Предлагаем сделать ставку на успех украинки с форой +7,5 геймов.

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Прогноз на матч П1(+7,5)
Коэф.: 1.65
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