Лестер Райдерс — Шеффилд Шаркс прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года
В рамках регулярного чемпионата Британской баскетбольной лиги состоится поединок между Лестером и Шеффилдом. Встреча пройдет в пятницу, 16 февраля. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.
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Лестер Райдерс
Команда демонстрирует неплохие результаты по ходу нынешнего сезона. 13 побед в 24-х матчах дают право занимать довольно высокое четвертое место и всерьез претендовать на попадание в топ-4 лучших команд лиги.
Райдерс здорово выступают на своей площадке, где добыли уже восемь побед в 12-ти играх.
Шеффилд Шаркс
Шеффилд тоже идет в зоне плей-офф, но имеет на две победы меньше, нежели их следующий соперник. Команда имеет все шансы остаться в восьмерке сильнейших и принять участие в матчах плей-офф.
С другой стороны, в гостевых играх результаты Шаркс оставляют желать лучшего. Клуб из Шеффилда выиграл всего три матча на чужом паркете при десяти поражениях. Подобные показатели на текущий момент являются одними из худших в лиге.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Лестер Райдерс победил в четырех предыдущих домашних матчах.
- Статичтика гостевых матчей Шеффилда выглядит плачевно: восемь поражений подряд.
- В нынешнем сезоне команды обменялись домашними победами.
Лестер Райдерс — Шеффилд Шаркс Прогноз
Не думаю, что у гостей будет реальный шанс претендовать на победу в этом поединке. Уж слишком провально Шаркс выступают на выезде. Ставить предлагаю на победу хозяев с форой -5.
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