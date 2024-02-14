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Лестер Райдерс — Шеффилд Шаркс прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Лестер Райдерс - Шеффилд Шаркс прогноз
Лестер Райдерс Лестер Райдерс
ББЛ 16 фев 2024, 13:45 Лестер Райдерс - Шеффилд Шаркс
Лестер , Morningside Arena
Шеффилд Шаркс Шеффилд Шаркс
Прогноз на матч П1(-5)
Коэф.: 1.6
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100%
1хБет 5.00
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В рамках регулярного чемпионата Британской баскетбольной лиги состоится поединок между Лестером и Шеффилдом. Встреча пройдет в пятницу, 16 февраля. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.

Лестер Райдерс

Команда демонстрирует неплохие результаты по ходу нынешнего сезона. 13 побед в 24-х матчах дают право занимать довольно высокое четвертое место и всерьез претендовать на попадание в топ-4 лучших команд лиги.

Райдерс здорово выступают на своей площадке, где добыли уже восемь побед в 12-ти играх.

Шеффилд Шаркс

Шеффилд тоже идет в зоне плей-офф, но имеет на две победы меньше, нежели их следующий соперник. Команда имеет все шансы остаться в восьмерке сильнейших и принять участие в матчах плей-офф.

С другой стороны, в гостевых играх результаты Шаркс оставляют желать лучшего. Клуб из Шеффилда выиграл всего три матча на чужом паркете при десяти поражениях. Подобные показатели на текущий момент являются одними из худших в лиге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Лестер Райдерс победил в четырех предыдущих домашних матчах.
  • Статичтика гостевых матчей Шеффилда выглядит плачевно: восемь поражений подряд.
  • В нынешнем сезоне команды обменялись домашними победами.

Лестер Райдерс — Шеффилд Шаркс Прогноз

Не думаю, что у гостей будет реальный шанс претендовать на победу в этом поединке. Уж слишком провально Шаркс выступают на выезде. Ставить предлагаю на победу хозяев с форой -5.

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Прогноз на матч П1(-5)
Коэф.: 1.6
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1хБет 5.00
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