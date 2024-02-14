Лестер Райдерс — Шеффилд Шаркс прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Прогноз на матч П1(-5) Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата Британской баскетбольной лиги состоится поединок между Лестером и Шеффилдом. Встреча пройдет в пятницу, 16 февраля. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.

Лестер Райдерс

Команда демонстрирует неплохие результаты по ходу нынешнего сезона. 13 побед в 24-х матчах дают право занимать довольно высокое четвертое место и всерьез претендовать на попадание в топ-4 лучших команд лиги.

Райдерс здорово выступают на своей площадке, где добыли уже восемь побед в 12-ти играх.

Шеффилд Шаркс

Шеффилд тоже идет в зоне плей-офф, но имеет на две победы меньше, нежели их следующий соперник. Команда имеет все шансы остаться в восьмерке сильнейших и принять участие в матчах плей-офф.

С другой стороны, в гостевых играх результаты Шаркс оставляют желать лучшего. Клуб из Шеффилда выиграл всего три матча на чужом паркете при десяти поражениях. Подобные показатели на текущий момент являются одними из худших в лиге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Лестер Райдерс победил в четырех предыдущих домашних матчах.

Статичтика гостевых матчей Шеффилда выглядит плачевно: восемь поражений подряд.

В нынешнем сезоне команды обменялись домашними победами.

Лестер Райдерс — Шеффилд Шаркс Прогноз

Не думаю, что у гостей будет реальный шанс претендовать на победу в этом поединке. Уж слишком провально Шаркс выступают на выезде. Ставить предлагаю на победу хозяев с форой -5.

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