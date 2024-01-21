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Леганес – Бургос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Леганес - Бургос прогноз
Леганес Леганес
Сегунда Дивизион Испания 22 янв 2024, 14:30 Леганес - Бургос
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Испания, Leganes, Бутарке
Бургос Бургос
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.7
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100%
1хБет 5.00
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Среди футбольных событий понедельника, есть смысл обратить внимание на противостояние Леганес – Бургос, прогноз на матч этих соперников читайте на страницах нашего ресурса.

Леганес

В Сегундо практически завершен 23-й тур, как раз эта встреча закроет его программу. Хорошо идут дела у Леганеса, команда лидирует в турнирной таблице, опережая на 3 очка ближайшего преследователя, отрыв можно увеличить, если набрать очки в предстоящем матче. В последнем туре клуб в голевой зарубе одолел в гостях Андорру со счетом 3:2, победный мяч забили на 90+5 минуте с пенальти. Так команда прервала затяжную серию из шести матчей без побед в чемпионате, за этот период было пять ничьих и одно поражение. Шансы на повышение в классе хорошие, главное стабильность в результатах.

Бургос

У Бургоса не так все оптимистично, как у предстоящего соперника, команда занимает только 11-ю строчку в чемпионате, хотя отставание от топ-6 составляет три очка, так что победа позволит догнать конкурентов из зоны плей-офф. В последнем туре клуб одолел на своем поле Вальядолид со счетом 1:0, благодаря раннему голу. Команда в отличной форме, так как не проигрывает в восьми встречах подряд (4 победы и 4 ничьи).

История очных противостояний

В матче первого круга Бургос открыл счет уже на первой минуте, после чего играл на удержание, задумка сработала, хозяева одержали домашнюю победу со счетом 1:0.

Прогноз на матч Леганес – Бургос

Лидер примет на своем поле крепкого середняка, Леганес фаворит встречи, хотя даже по коэффициентам видно, что хозяев сложная битва, в которой будет сложно набрать три очка. Мы не ожидаем от клубов высокой результативности, поэтому ставим на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.7
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