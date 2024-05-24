Лацио — Сассуоло прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Лацио и тотал меньше 4.5 Коэф.: 1.83 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В рамках 38-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Лацио и Сассуоло. Встреча пройдет в Риме в воскресенье, 26 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Лацио

Римские «орлы» уже гарантировали себе место в Лиге Европы, поэтому никакой мотивации перед заключительным матчем уже не имеют. Команда точно финиширует на седьмом месте, но вряд ли таких результатов ожидали болельщики.

С другой стороны, все могло быть и хуже. Кажется на игру и результаты команды положительно повлиял уход Маурицио Сарри. Работу Игора Тудора в глобальном плане пока оценивать рано, но задачу минимум он точно выполнил.

Сассуоло

После 11 сезонов в Серии А Сассуоло покидает элитный дивизион. Вряд ли это можно было прогнозировать перед началом текущей кампании, но Давиде Баллардини, сменивший Алессио Дионизи на посту наставника команды спасти ситуацию не смог.

После поражения от Дженоа в 36-м туре у «нероверди» еще оставались шансы на спасение, а фиаско в домашнем матче с Кальяри подвело черту под неудачным сезоном клуба.

Интересные факты и личные встречи

Лацио не знает поражений на протяжении последних семи матчей.

Сассуоло не побеждал в гостях с ноября прошлого года.

Последние четыре очных поединка команд в Серии А завершились победами Лацио.

Лацио — Сассуоло Прогноз

От этого матча вряд ли стоит ожидать интересного футбола, но это не должно помешать хозяевам добиться победы над более деморализованным слабым оппонентом. Ставлю на победу римлян и тотал меньше 4.5 голов.

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