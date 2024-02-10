Лас-Пальмас – Валенсия прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.52 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В последнем субботнем матче Примеры между собой сыграют Лас-Пальмас – Валенсия, прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Лас-Пальмас

От Лас-Пальмас не ожидали таких хороших результатов в этом сезоне, казалось, основная задача команды, сохранить прописку в элите, куда только удалось вернуться. На деле клуб девятый в турнирной таблице, мечтать о еврокубках пока не стоит, но отрыв от опасной зоны целых 15 очков. В последнем туре Лас-Пальмас расписал в гостях ничью с одним из аутсайдеров Гранадой – 1:1, результат не лучший, ведь соперник провел в меньшинстве. У команды всего одно набранное очко в двух встречах, хотя пока рано говорить о каком-то кризисе.

Валенсия

«Летучие мыши» неплохо проводят этот сезон, теоретически команда способна вести борьбу даже за зону еврокубков, от которой отстает на 3 очка. Клуб занимает сейчас восьмую строчку в Примере. В последнем туре Валенсия одолела на своем поле аутсайдера Альмерию со счетом 2:1, эта победа стала пятой в шести встречах, поэтому подопечные Рубена Барахи в полном порядке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Валенсия в первом круге смогла вырвать домашнюю победу, благодаря реализованному пенальти – 1:0.

Только в 7 матчах из 23 с участием Лас-Пальмас, заходила ставка тотал меньше 2,5 голов, у Валенсии этот показатель 11 из 23.

На своем поле у Валенсии 7 побед в 11 встречах, при этом было две ничьи и два поражения.

Лас-Пальмас – Валенсия Прогноз

В противостоянии соседей по турнирной таблице букмекеры не рискнули выделить фаворита, мы согласны с котировками, так как ожидаем равной игры. Судьбу встречи может решить один гол, скорее всего, количество опасных моментов будет минимальным. Предлагаем сделать здесь ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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