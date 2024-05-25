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Лас-Пальмас – Алавес прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Лас-Пальмас - Алавес прогноз Фото: https://www.telecomasia.net/ Автор неизвестен
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Ла Лига Испания Сегодня, 10:15 Лас-Пальмас - Алавес
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Испания, Las Palmas, Estadio de Gran Canaria
Алавес Алавес
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.8
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26 мая свою встречу в рамках Примеры проведут Лас-Пальмас – Алавес. Аргументированный прогноз на встречу этих соперников составлен экспертами Dailysports.

Лас-Пальмас

До определенного момента Лас-Пальмас играл очень хорошо, что отмечала испанская пресса, но потом начался спад, который до сих пор не удалось остановить. Команда находится на серии из 13 матчей без побед, за этот период удалось набрать всего четыре очка.

В последнем туре клуб расписал мировую в гостях с мотивированным аутсайдером Кадисом – 0:0. Поскольку Лас-Пальмас имел большой запас прочности, удалось избежать борьбы за выживание, однако, команда скатилась на 15-ю строчку в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет 6 очков.

Алавес

Неплохо сложился сезон для Алавеса, который в этом сезоне вернулся в элиту и сумел здесь закрепиться. В последнем туре команда сумела обыграть на своем поле Хетафе со счетом 1:0, что стало еще одним признаком хорошей формы, ведь в шести встречах потерпели одно поражение, да и то от Реала.

Алавес идет 11-м в чемпионате, а это позиция крепкого середняка. Победа в предстоящей битве гарантирует место в топ-10, что будет очень хорошо для возвращения в элиту испанского футбола. Хоть команда и действует прагматично, это позволяет часто добиваться результата.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Битва первого круга завершилась выездной победой Лас-Пальмас со счетом 1:0, хотя хозяева в том матче не заслуживали поражения.
  • На своем поле Лас-Пальмас не побеждает шесть встреч кряду, набрав два очка за этот отрезок.
  • У Алавеса 4 поражения в пяти последних выездных встречах.

Лас-Пальмас – Алавес Прогноз

Соперникам дают примерно равные шансы на успех в матче, который не имеет особого турнирного значения. Игроки уже мыслями в отпуске, так что большой самоотдачи и борьбы до последних минут здесь не будет. Поскольку такие команды нечасто радуют зрелищностью, поставим на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.8
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