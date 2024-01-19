Куинз Парк Рейнджерс — Миллуолл прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года
В рамках 28-го тура английского Чемпионшипа состоится поединок между Куинз Парк Рейнджерс и Миллуоллом. Встреча пройдет в Лондоне в субботу, 20 января. Начало игры запланировано на 16:00 по центрально европейскому времени.
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Куинз Парк Рейнджерс
Куинз Пару откровенно проваливают этот сезон. Команда расположилась в конце турнирной таблицы Чемпионшипа и ведет отчаянную борьбу за выживание.
Команда в таблице опережает только Ротерхэм и имеет всего пять побед в своем активе в 27-ми матчах. Стоит отметить, что у лондонского коллектива одна из худших атакующих линий в лиге. На счету футболистов КПР всего 22 забитых гола, а меньше забил только Шеффилд Уэнсдей.
Миллуолл
Скромный Миллуолл в этом сезоне привычно болтается в середине турнирной таблицы по итогам 27-ми сыгранных матчей. В прошлом сезоне команда до последнего боролась за право через плей-офф выбороть путевку в Премьер Лигу, а в текущем чемпионате выступает менее успешно.
Миллуолл расположился на 16-м месте и достаточно мало забивает, однако имеет неплохую линию обороны. В 27-ми играх команда пропустила всего 34 гола.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- КПР не может победить на протяжении восьми матчей кряду.
- Миллуолл не пропускает в двух последних гостевых играх.
- В предыдущих девяти очных матчах команды забивали не менее двух голов за игру.
Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
Думаю, что в этом лондонском дерби соперники снова пробьют тотал больше 1.5. Именно это и будет моей ставкой.
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