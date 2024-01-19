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Куинз Парк Рейнджерс — Миллуолл прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл прогноз
Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
Чемпионшип Англия 20 янв 2024, 10:00 Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
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Англия, London, The Kiyan Prince Foundation Stadium
Миллуолл Миллуолл
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 1.5
Коэф.: 1.56
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В рамках 28-го тура английского Чемпионшипа состоится поединок между Куинз Парк Рейнджерс и Миллуоллом. Встреча пройдет в Лондоне в субботу, 20 января. Начало игры запланировано на 16:00 по центрально европейскому времени.

Куинз Парк Рейнджерс

Куинз Пару откровенно проваливают этот сезон. Команда расположилась в конце турнирной таблицы Чемпионшипа и ведет отчаянную борьбу за выживание.

Команда в таблице опережает только Ротерхэм и имеет всего пять побед в своем активе в 27-ми матчах. Стоит отметить, что у лондонского коллектива одна из худших атакующих линий в лиге. На счету футболистов КПР всего 22 забитых гола, а меньше забил только Шеффилд Уэнсдей.

Миллуолл

Скромный Миллуолл в этом сезоне привычно болтается в середине турнирной таблицы по итогам 27-ми сыгранных матчей. В прошлом сезоне команда до последнего боролась за право через плей-офф выбороть путевку в Премьер Лигу, а в текущем чемпионате выступает менее успешно.

Миллуолл расположился на 16-м месте и достаточно мало забивает, однако имеет неплохую линию обороны. В 27-ми играх команда пропустила всего 34 гола.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • КПР не может победить на протяжении восьми матчей кряду.
  • Миллуолл не пропускает в двух последних гостевых играх.
  • В предыдущих девяти очных матчах команды забивали не менее двух голов за игру.

Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл

Думаю, что в этом лондонском дерби соперники снова пробьют тотал больше 1.5. Именно это и будет моей ставкой.

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Коэф.: 1.56
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