Куинз Парк Рейнджерс — Миллуолл прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 1.5 Коэф.: 1.56 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 28-го тура английского Чемпионшипа состоится поединок между Куинз Парк Рейнджерс и Миллуоллом. Встреча пройдет в Лондоне в субботу, 20 января. Начало игры запланировано на 16:00 по центрально европейскому времени.

Куинз Парк Рейнджерс

Куинз Пару откровенно проваливают этот сезон. Команда расположилась в конце турнирной таблицы Чемпионшипа и ведет отчаянную борьбу за выживание.

Команда в таблице опережает только Ротерхэм и имеет всего пять побед в своем активе в 27-ми матчах. Стоит отметить, что у лондонского коллектива одна из худших атакующих линий в лиге. На счету футболистов КПР всего 22 забитых гола, а меньше забил только Шеффилд Уэнсдей.

Миллуолл

Скромный Миллуолл в этом сезоне привычно болтается в середине турнирной таблицы по итогам 27-ми сыгранных матчей. В прошлом сезоне команда до последнего боролась за право через плей-офф выбороть путевку в Премьер Лигу, а в текущем чемпионате выступает менее успешно.

Миллуолл расположился на 16-м месте и достаточно мало забивает, однако имеет неплохую линию обороны. В 27-ми играх команда пропустила всего 34 гола.

Интересные факты о матче и история личных встреч

КПР не может победить на протяжении восьми матчей кряду.

Миллуолл не пропускает в двух последних гостевых играх.

В предыдущих девяти очных матчах команды забивали не менее двух голов за игру.

Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл

Думаю, что в этом лондонском дерби соперники снова пробьют тотал больше 1.5. Именно это и будет моей ставкой.

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