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Dailysports Прогнозы Кто забьёт первым? Прогноз на матч Япония - Нигерия

Кто забьёт первым? Прогноз на матч Япония - Нигерия

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Япония - Нигерия (Ж) прогноз Фото: cnn.com / Автор неизвестен
Япония Япония
Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 11:00 Япония - Нигерия (Ж)
LIVE - 29 : 12
1 : 0
Международные, Nantes, Стад де ла Божуар
Нигерия (Ж) Нигерия (Ж)
Maika Hamano
22’
Обзор Коэффициенты Детали матча Составы H2H Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.96
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Один из поединков в рамках третьего тура групповой стадии Олимпийского футбольного турнира состоится в среду в Бордо, где между собой сыграют сборные Японии и Нигерии. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Япония

В Азии путёвки на Олимпийские игры в Париже были разыграны в феврале 2024 года. Японская сборная заняла итоговое второе место в отборочном турнире и завоевала право сыграть на олимпийском турнире. При этом японская сборная подошла к играм в Париже в отличной игровой форме, не проигрывая вот уже в четырёх поединках подряд.

В первом туре Япония попыталась дать бой чемпионам мира сборной Испании и даже забила первой уже на 13-й минуте. Тем не менее, испанки очень быстро отыгрались, а затем и забили победный мяч ближе к концу матча. А вот во втором туре Япония стала автором сенсации. Азиатская сборная пропустила в начале второго тайма, однако забила два мяча в компенсированное время и вырвала победу.

Нигерия

Сборная Нигерии путёвку на Олимпийские игры в Париже взяла через отборочный турнир в Африке. В финале квалификации “супер соколы” оформили победу по сумме двух поединков со счётом 1:0 над ЮАР. Стоит отметить, что Нигерия длительное время не проигрывала, однако в последнем товарищеском матче перед Олимпийскими играми уступила Канаде.

Неудачно складывается для сборной Нигерии и олимпийский турнир. В первом туре Нигерия с минимальным счётом проиграла Бразилии, пропустив единственный мяч в концовке первого тайма. В противостоянии с Испанией африканская сборная вплоть до 85-й минуты удерживала ворота на замке, однако в итоге пропустила.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды провели три матча между собой и в двух последних победа была за Японией
  • В 2004 году команды сыграли на Олимпийских играх и Нигерия оформила победу со счётом 1:0
  • Ни в одном матче из трёх сыгранных не сыграла ставка на «Обе забьют»

Япония – Нигерия прогноз

Букмекеры верят в успех Японии и дают на победу азиатской сборной коэффициент на уровне 1.47. Наша ставка на этот матч «Тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.96.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.96
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