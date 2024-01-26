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КПР – Хаддерсфилд прогноз и ставки на матч 28 января 2024

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд прогноз
Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
Чемпионшип Англия 28 янв 2024, 08:30 Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд
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Англия, London, The Kiyan Prince Foundation Stadium
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.61
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В 29-м туре Чемпионшипа Куинз Парк Рейнджерс дома сыграет против Хаддерсфилда. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

КПР

Куинз Парк Рейнджерс располагается в зоне вылета из Чемпионшипа – на 22-м месте. Из 28 матчей чемпионата лондонцы выиграли только 6, а всего набрали 24 очка. В предыдущем туре КПР на своем стадионе обыграл Миллуолл. Тем самым команда Марти Сифуэнтеса прервала восьмиматчевую серию без побед.

Хаддерсфилд

Хаддерсфилд в турнирной таблице располагается прямо над Куинз Парк Рейнджерс, а разделяет их лишь три очка. Из 10 последних матчей Чемпионшипа Хаддерсфилд выиграл только один. В предыдущем туре “терьеры” сыграли вничью 1:1 против Блэкберна.

Интересные факты о матче и история личных встреч

КПР выиграл у Хаддерсфилда только 1 из последних 12 матчей

В 12 туре текущего сезона Хаддерсфилд выиграл 2:1

За всю историю только 5 футболистов поиграли за 2 клуба

Прогноз на матч КПР – Хаддерсфилд

Это будет классический “матч за шесть очков”, в котором цена ошибки крайне высока. Вряд ли команды будут сильно рисковать, поэтому мы ставим на то, что голов в матче будет меньше 3.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.61
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