Ковентри – Миллуолл прогноз и ставки на матч 11 февраля

Прогноз на матч Победа Ковентри Сити Коэф.: 1.8 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Воскресный игровой день 31-го тура Чемпионшипа подарит нам поединок на "Coventry Building Society Arena", где местный Ковентри сыграет с Миллуолом. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Ковентри

"Небесно-голубые" проводят хороший сезон и ведут борьбу за попадание в первую шестёрку. На текущий момент Ковентри идёт на седьмой строчке, имея в активе 44 набранных очка в 30-ти турах. Отставание от идущего на шестом месте Халла всего один пункт, однако на пятки команде Марка Робинса наступают Сандерленд и Норвич. В рамках предыдущего тура команда как раз играла на выезде с Норвичем и уступила со счётом 1:2, хотя именно "небесно-голубые" открыли счёт в игре на 48-й минуте. Эта потеря очков стала для Ковентри второй кряду, ведь перед этим была домашняя ничья с Бристоль Сити. Отметим также, что посреди недели Ковентри в матче-переигровке разгромил Шеффилд Уэнсдей (4:1).

Миллуолл

Команда Адама Барретта уже ни о каком повышении в классе не мечтает и серьёзно оглядывается за спину, дабы не оказаться на краю зоны вылета. После 30-ти туров у Миллуолла 33 набранных очка и это всего на пять баллов больше, чем у ближайшего аутсайдера. При всём этом результаты «львов» в последних турах явно не добавляют оптимизма поклонникам. В рамках предыдущего тура «докеры» проиграли выездной матч Халлу со счётом 0:1. Это поражение стало третьим в крайних четырёх турах при одной ничьей на данном отрезке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Ковентри разгромил Миллуолл в выездном матче, отправив в ворота «докеров» три безответных мяча

Эта победа стала для Ковентри второй кряду над Миллуоллом, хотя перед этим дважды сильнее были «Львы»

Лишь в двух играх этих команд из пяти последних проходила ставка на «Обе забьют»

Ковентри – Миллуолл прогноз

Ковентри явный фаворит этого противостояния. Команда смотрится на порядок лучше соперника и должна брать максимум очков в домашнем матче. Наша ставка в этом матче «Победа Ковентри» с коэффициентом 1.80.

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