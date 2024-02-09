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Ковентри – Миллуолл прогноз и ставки на матч 11 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Ковентри Сити - Миллуолл прогноз
Ковентри Сити Ковентри Сити
Чемпионшип Англия 11 фев 2024, 07:00 Ковентри Сити - Миллуолл
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Англия, Coventry, Coventry Building Society Arena
Миллуолл Миллуолл
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ковентри Сити
Коэф.: 1.8
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Воскресный игровой день 31-го тура Чемпионшипа подарит нам поединок на "Coventry Building Society Arena", где местный Ковентри сыграет с Миллуолом. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Ковентри

"Небесно-голубые" проводят хороший сезон и ведут борьбу за попадание в первую шестёрку. На текущий момент Ковентри идёт на седьмой строчке, имея в активе 44 набранных очка в 30-ти турах. Отставание от идущего на шестом месте Халла всего один пункт, однако на пятки команде Марка Робинса наступают Сандерленд и Норвич. В рамках предыдущего тура команда как раз играла на выезде с Норвичем и уступила со счётом 1:2, хотя именно "небесно-голубые" открыли счёт в игре на 48-й минуте. Эта потеря очков стала для Ковентри второй кряду, ведь перед этим была домашняя ничья с Бристоль Сити. Отметим также, что посреди недели Ковентри в матче-переигровке разгромил Шеффилд Уэнсдей (4:1).

Миллуолл

Команда Адама Барретта уже ни о каком повышении в классе не мечтает и серьёзно оглядывается за спину, дабы не оказаться на краю зоны вылета. После 30-ти туров у Миллуолла 33 набранных очка и это всего на пять баллов больше, чем у ближайшего аутсайдера. При всём этом результаты «львов» в последних турах явно не добавляют оптимизма поклонникам. В рамках предыдущего тура «докеры» проиграли выездной матч Халлу со счётом 0:1. Это поражение стало третьим в крайних четырёх турах при одной ничьей на данном отрезке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Ковентри разгромил Миллуолл в выездном матче, отправив в ворота «докеров» три безответных мяча
  • Эта победа стала для Ковентри второй кряду над Миллуоллом, хотя перед этим дважды сильнее были «Львы»
  • Лишь в двух играх этих команд из пяти последних проходила ставка на «Обе забьют»

Ковентри – Миллуолл прогноз

Ковентри явный фаворит этого противостояния. Команда смотрится на порядок лучше соперника и должна брать максимум очков в домашнем матче. Наша ставка в этом матче «Победа Ковентри» с коэффициентом 1.80.

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Прогноз на матч Победа Ковентри Сити
Коэф.: 1.8
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