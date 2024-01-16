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Кот-д'Ивуар – Нигерия прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Кот-д’Ивуар - Нигерия прогноз
Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар
Кубок африканских наций 18 янв 2024, 12:00 Кот-д’Ивуар - Нигерия
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Международные, Abidjan, Stade Alassane Ouattara
Нигерия Нигерия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Кот-д’Ивуар
Коэф.: 2.11
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В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций состоится принципиальное противостояние команд Кот-д'Ивуара и Нигерии. В этой встрече может решаться судьба первой строчке в турнирной таблице. Игра пройдет 18 января 2024 года.

Кот-д'Ивуар

Хозяева первенства в первом туре без проблем обыграли Гвинею-Бисау со счетом 2:0. Мало кто сомневался в том, что Кот-д'Ивуар сможет без проблем пройти групповой этап и пробиться в плей-офф.

Теперь впереди у них важнейший матч против одних из фаворитов турнира команды Нигерии. В последних пяти матчах Кот-д'Ивуар ни разу не проиграл при четырех победах. В воротах соперников футболисты этой сборной забили 19 голов, что выглядит очень внушительным достижением.

Нигерия

Нигерийские "Орлы" в первом туре группового этапа неожиданно сыграли вничью со счетом 1:1 с Экваториальной Гвинеей. У нигерийцев дела складываются не лучшим образом и в случае поражения они рискуют остаться за бортом плей-офф Кубка африканских наций.

В последних пяти матчах Нигерия добыла лишь одну победу и забила в ворота соперников только шесть голов, что для сборной такого уровня считается очень скромным показателем.

История противостояния

В последних двух очных противостояниях команды обменялись победами со счетом 1:0.

Прогноз на матч Кот-д'Ивуар — Нигерия

Нигерия способна пробить брешь в ивуарийской защите, но этого может не хватить для победы. Ждем жаркую битву с минимальным преимуществом хозяев турнира.

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