Кори Гауфф – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 20,5 Коэф.: 1.71 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

25 января в полуфинале Открытого чемпионата Австралии состоится интереснейшая битва Кори Гауфф – Арина Соболенко прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Кори Гауфф

Для Кори Гауфф наступило золотое время, после выигранного в прошлом году первого шлема, теннисистка стала играть еще увереннее, она чувствует свое превосходство и показывает его на корте. В этом году американка уже выиграла турнир в Окленде и дошла до этого полуфинала, за 10 матчей на двух турнирах Гауфф отдала только два сета, в обоих случаях это были украинки: Свитолина и Костюк. Если вспоминать четвертьфинал против Костюк, у Гауфф было немало проблем в первых двух партиях. Американке сейчас 19 лет, она четвертая ракетка мира.

Арина Соболенко

От белорусской теннисистки ожидали высоких результатов, она оправдывает данные ожидания, так как сносит всех на своем пути. За матч Соболенко на этом турнире отдавала максимум пять геймов, не сложно догадаться, что никто не смог у нее взять ни сета. Спортсменка идет за шлемом, именно Гауфф может стать главным препятствием. Сейчас Соболенко вторая ракетка мира, ей 25 лет.

История очных противостояний

У соперниц стремительно растет история очных противостояний, они играли между собой шесть раз, пока лидирует Гауфф со счетом 4:2, только в двух случаях все решилось в двух сетах. Последний раз теннисистки играли между собой в финале US Open, тогда американка оказалась сильнее в трех сетах.

Прогноз на матч Кори Гауфф – Арина Соболенко

При всем уважении к теннисисткам из параллельного полуфинала, эту встречу можно назвать завуалированным финалом. Встречаются теннисистки из топ-5, а если взять лайв-рейтинг даже из топ-3. Явного фаворита в этой паре не было, но сейчас коэффициент на успех белоруски начал падать. Поскольку матчи этих спортсменок часто проходят в упорной борьбе, считаем приемлемой здесь ставку на тотал больше 20,5 геймов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram