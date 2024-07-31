Копенгаген – Мегпис прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал ФК Копенгаген больше 3,5 Коэф.: 1.83 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

Во втором матче квалификации в Лигу Конференций УЕФА Копенгаген встретится с командой Мегпис из Гибралтара. Первая встреча завершилась разгромной победой датчан со счетом 3:0. Этот матч состоится в четверг, 1 августа, и начнется в 19:00 по центральноевропейскому времени. Аналитики команды Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Копенгаген

Датский коллектив не смог в прошлом сезоне стать чемпионом Суперлиги и, таким образом, прервал свою серию из двух побед в чемпионате Дании подряд. Копенгаген занял третье место, набрав 59 очков в всего на четыре балла отстали от лидера Суперлиги. Именно из-за такого результата, сейчас Копенгагену предстоит играть в квалификации в Лигу Конференций УЕФА. В первом раунде им досталась не очень сложная команда, которую они разгромили на выезде со счетом 3:0.

В общем, Копенгаген опытный еврокубковый боец, в прошлом сезоне они опередили Манчестер Юнайтед и играли в плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. Также, Копенгаген начал новый сезон датской Суперлиги. В первых двух матчах они дважды победили и с шестью очками в активе идут на первом месте. Несколько слов об игровой форме, здесь у Копенгагена проблем нет. В пяти предыдущих играх они одержали четыре победы и раз сыграли вничью.

Мегпис

Команда также является бронзовым призером внутреннего чемпионата. В прошлом сезоне Национальной лиги Гибралтара Мегпис набрал 46 баллов и с отрывом в 11 баллов от лидера занял третье место. И первом раунде квалификации в Лигу Конференций УЕФА Мегпис довольно сенсационно прошел команду из Северной Ирландии - Дерри Сити.

Однако, во втором раунде можно надеяться разве на чудо, ведь в первой игре они потерпели поражение 0:3. В целом, Мегпис не является таким же опытным клубом в еврокубках, как Копенгаген. Он основан в 2013 году и всего третий раз пытается пройти в евросезон. В предыдущих сезонах они вылетали в первом раунде, сейчас они уже смогли превзойти предыдущие выступления, но пройти дальше, как по мне, не получится.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Мегпис и Копенгаген проведут между собой второй матч в истории.

Копенгаген забивает более 1 мяча в 4 матчах подряд. Мегпис не забивает в 4 последних выездных матчах.

Копенгаген забивает в 11 последних домашних матчах.

Прогноз на матч Копенгаген – Мегпис

Команды из разных весовых категорий. Копенгаген имеет больше опыта в еврокубках, играет дома и имеет лучший подбор исполнителей. Думаю, после первого матча, который завершился со счетом 3:0, в Дании дело может быть еще хуже для Мегпис. Моя ставка будет на индивидуальный тотал хозяев больше 3,5 с коэффициентом 1,83.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram