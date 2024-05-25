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Коньяспор – Галатасарай прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Коньяспор - Галатасарай прогноз Фото: galatasaray.org / Автор неизвестен
Коньяспор Коньяспор
Суперлига Турция 26 мая 2024, 12:00 Коньяспор - Галатасарай
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Турция, Konya, Konya Buyuksehir Stadyumu
Галатасарай Галатасарай
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 2.2
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100%
1хБет 5.00
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В рамках заключительного 38-го тура турецкой Суперлиги Коньяспор на родном "Konya Buyuksehir Belediye Stadium" примет стамбульский Галатасарай. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Коньяспор

"Орлы Анатолии" провели откровенно слабый сезон и вынуждены до последнего тура вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. В активе команды Фахрудина Омеровича 41 балл после 37-ми поединков и это на три очка больше, чем у идущего в зоне вылета Хатайспора.

Стоит отдать должное, ведь Коньяспор смог собрать волю в кулак и проявить свои лучшие качества в последних турах. Так, на минувших выходных "бело-зелёные" взяли очко в выездном матче с Кайсериспором, сыграв вничью 2:2. А вот перед этим и вовсе разгромили на своём поле Самсунспор, отправив в ворота соперника три мяча.

Галатасарай

Стамбульский клуб сам себе создал проблемы в концовке сезона. Команде Окана Бурука было достаточно взять хотя бы очко в домашнем противостоянии с Фенербахче, чтобы гарантировать себе чемпионство в Турции. Тем не менее, имея численное преимущество с 23-й минуты «львы» умудрились проиграть вы стамбульском дерби со счётом 0:1.

В итоге они подпустили Фенербахче на расстояние одной победы и теперь всё решится в заключительном туре в заочном противостоянии двух лидеров. Отметим, что подопечные Окана Бурука на выезде проиграли только в одном матче, оформив при этом 14-ть побед в 18-ти встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Галатасарай разгромил «бело-зелёные» со счётом 3:0
  • Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Коньяспор обыграл Галатасарай в последних трёх домашних поединках

Коньяспор – Галатасарай прогноз

В этом матче складывается интересная ситуация, ведь обеим командам достаточно одного очка, чтобы решить свои задачи. Именно поэтому в букмекерских линиях обвалился коэффициент на «Ничью» с 3.75 до 2.20. Считаем, что команды не будут против поделить очки и сильно большого количества голов здесь ждать не стоит. Наша ставка «Ничья» с коэффициентом 2.20.

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Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 2.2
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