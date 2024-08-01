Команды не будут сидеть в обороне! Прогноз на матч Кёльн - Гамбург

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.6 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В ближайшую пятницу стартует Вторая Бундеслига и в стартовом матче нас ждёт противостояние Кёльна и Гамбурга. Поединок состоится на арене «Рейн Энерги» и команда экспертов Dailysports предлагает вам прогноз на этот матч.

Кёльн

«Козлы» в прошлом сезоне принимали участие в первой Бундеслиге, однако показали себя не с самой лучшей стороны. В 34-х сыгранных турах Кёльн оформил только пять побед при 17-ти поражениях. В итоге с 27 очками Кёльн финишировал на второй строчке с конца турнирной таблицы.

В рамках подготовки к старту в новом сезоне Кёльн провел целую серию поединков и, стоит признать, порадовали результатами. Так, в семи спаррингах Кёльн оформил шесть побед над такими соперниками как Рейнголд (18:0), Зиген (6:0), Оффенбах (3:1) Синт-Трёйден (3:0), Суонси (2:1) и Удинезе (3:2).

Гамбург

«Динозавры» в прошлом сезоне были близки к тому, чтобы вернуться в элитный дивизион. В итоге команде не хватило пять очков, чтобы зацепиться за третью строчку и дальнейшее участие в плей-офф. В целом в 34-х турах Гамбург оформил 17-ть побед при 10-ти поражениях.

«Чёрно-бело-синие» провели серьёзный этап подготовки к старту в новом сезоне. Гамбург провёл шесть поединков, в которых добился четырёх побед. В частности, обыграны были такие соперники как TuSNeetze (12:0), Дрохтерсен/Ассель (5:1), Любек (5:2) и французский Нант (4:2). Однако в последних двух спаррингах Гамбург уступил дома Кардиффу (3:0) и сыграл вничью с Арисом (0:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последний раз команды играли в январе 2023 года, когда Кёльн оформил победу со счётом 4:0

Только в одном матче из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»

Вариант ставки на «Тотал больше 2.5» сыграл только в одном поединке из пяти предыдущих

Кёльн – Гамбург прогноз

Букмекеры дают на победу Кёльна очень хороший коэффициент на уровне 2.18. Обе команды долгие годы были представителями элитного дивизиона и мечтают о возвращении. Считаем, что здесь лучше всего взять «Обе забьют» с коэффициентом 1.60.

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