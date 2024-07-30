Колумбия Женщины - Канада Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года

Прогноз на матч Победа Канада Коэф.: 1.99 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

Женская сборная Канады проведет заключительный матч группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх против Колумбии. Встреча должна состояться в среду, 31 июля, и начаться в 21:00 по центральноевропейскому времени. Аналитики команды Dailysports подготовили для вас прогноз на эту игру.

Колумбия Женщины

Колумбийки начали нынешний женский турнир по футболу с минимального поражения от хозяек турнира - Франции. Ле Бле забили трижды в первом тайме, но Колумбия вернулась в игру, забив дважды во втором тайме, однако, сравнять таки не получилось. Однако, уже во втором матче колумбийки убедительно обыграть Новую Зеландию и выйти на второе место в своей группе с тремя очками в активе.

Для прохода в плей-офф Колумбии может понадобиться и один балл, но набрать его будет крайне трудно, но они должны сыграть против действующих олимпийских чемпионок среди женщин. Колумбийки, в свою очередь, пропустили предыдущую Олимпиаду, они были только на трех турнирах: в 2012, 2016 и 2024 годах. Ни разу не выходили из группы, на этот раз, шансов у них реально достаточно для этого достижения.

Канада Женщины

С Кленовыми связан один из самых громких скандалов на этой Олимпиаде. И это касается не только футбола. Команда, с помощью дрона, следила за тренировками сборной Новой Зеландии. Об этом узнали и Олимпийский комитет Канады уволить главного тренера Кленовых с должности. Также, ФИФА запретила специалисту заниматься футболом год, наложила денежный штраф и сняла шесть баллов.

В результате, Канада выиграла на турнире два раза, но сейчас имеет ноль очков в активе. Чтобы проходить дальше, им стоит убедительно обыграть Колумбию, только тогда эти шансы будут. Очевидно, что сейчас в команда не лучшем психологическом состоянии, но это может сработать и в обратную сторону, в пользу Канады. С 2008 года канадки стабильно ездят на Олимпийские игры. В 2012 и 2016 годах они брали бронзу. На предыдущем турнире - золото. Чтобы повторить это, нужно сотворить чудо на групповом этапе.

Интересные факты и личные встречи

Ни разу в своей истории команды не играли между собой.

Колумбия Женщины - Канада Женщины Прогноз

Для обеих сборных - крайне важная игра. Главный вопрос остается в том, какое сейчас у Каналов психологическое состояние. Во втором матче турнира они смогли обыграть хозяек, поэтому, наверное, все в середине команды неплохо. Из-за этого, я сделаю ставку на победу Канады с коэффициентом 1,99.

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