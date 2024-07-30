EN EN
Поиск
Результаты поиска
Dailysports Прогнозы Колумбия Женщины - Канада Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года

Колумбия Женщины - Канада Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Колумбия (Ж) - Канада прогноз Фото: https://x.com/canwnt
Колумбия (Ж) Колумбия (Ж)
Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 15:00 Колумбия (Ж) - Канада
-
- : -
Международные, Nice, Альянц Ривьера
Канада Канада
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Канада
Коэф.: 1.99
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
Сделать ставку

Женская сборная Канады проведет заключительный матч группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх против Колумбии. Встреча должна состояться в среду, 31 июля, и начаться в 21:00 по центральноевропейскому времени. Аналитики команды Dailysports подготовили для вас прогноз на эту игру.

Колумбия Женщины

Колумбийки начали нынешний женский турнир по футболу с минимального поражения от хозяек турнира - Франции. Ле Бле забили трижды в первом тайме, но Колумбия вернулась в игру, забив дважды во втором тайме, однако, сравнять таки не получилось. Однако, уже во втором матче колумбийки убедительно обыграть Новую Зеландию и выйти на второе место в своей группе с тремя очками в активе.

Для прохода в плей-офф Колумбии может понадобиться и один балл, но набрать его будет крайне трудно, но они должны сыграть против действующих олимпийских чемпионок среди женщин. Колумбийки, в свою очередь, пропустили предыдущую Олимпиаду, они были только на трех турнирах: в 2012, 2016 и 2024 годах. Ни разу не выходили из группы, на этот раз, шансов у них реально достаточно для этого достижения.

Канада Женщины

С Кленовыми связан один из самых громких скандалов на этой Олимпиаде. И это касается не только футбола. Команда, с помощью дрона, следила за тренировками сборной Новой Зеландии. Об этом узнали и Олимпийский комитет Канады уволить главного тренера Кленовых с должности. Также, ФИФА запретила специалисту заниматься футболом год, наложила денежный штраф и сняла шесть баллов.

В результате, Канада выиграла на турнире два раза, но сейчас имеет ноль очков в активе. Чтобы проходить дальше, им стоит убедительно обыграть Колумбию, только тогда эти шансы будут. Очевидно, что сейчас в команда не лучшем психологическом состоянии, но это может сработать и в обратную сторону, в пользу Канады. С 2008 года канадки стабильно ездят на Олимпийские игры. В 2012 и 2016 годах они брали бронзу. На предыдущем турнире - золото. Чтобы повторить это, нужно сотворить чудо на групповом этапе.

Интересные факты и личные встречи

  • Ни разу в своей истории команды не играли между собой.

Колумбия Женщины - Канада Женщины Прогноз

Для обеих сборных - крайне важная игра. Главный вопрос остается в том, какое сейчас у Каналов психологическое состояние. Во втором матче турнира они смогли обыграть хозяек, поэтому, наверное, все в середине команды неплохо. Из-за этого, я сделаю ставку на победу Канады с коэффициентом 1,99.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа Канада
Коэф.: 1.99
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Австралия - США прогноз Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Австралия Коэф.: 1.6 США Рекомендуем Мелбет
Замбия - Германия прогноз Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Замбия Коэф.: 1.9 Германия Сделать ставку Мелбет
Партизан - Динамо Киев прогноз Квалификация Лиги Чемпионов Сегодня, 14:00 Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Партизан Коэф.: 1.65 Динамо Киев Сделать ставку Мелбет
Марта Костюк - Донна Векич прогноз Олимпиада-2024. Женский одиночный турнир Сегодня, 14:30 Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Марта Костюк Коэф.: 1.65 Донна Векич Рекомендуем 1хБет
Аустрия Вена - Ильвес прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 14:30 Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Аустрия Вена Коэф.: 1.64 Ильвес Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Ближайшие матчи
Все
Ауда 0 - 0 Клифтонвилл Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ауда
0
Клифтонвилл
0
28’
Япония 1 - 0 Нигерия (Ж) Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Япония
1
Нигерия (Ж)
0
28’
Бразилия 0 - 0 Испания Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Бразилия
0
Испания
0
28’
Хаккен - : - Дюделанж Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Хаккен
-
Дюделанж
-
13:00
Види ФК - : - Сумгаит Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Види ФК
-
Сумгаит
-
13:00
Ригас Футбола Школа - : - Буде-Глимт Сегодня, 13:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Ригас Футбола Школа
-
Буде-Глимт
-
13:00
Замбия - : - Германия Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Замбия
-
Германия
-
13:00
Австралия - : - США Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Австралия
-
США
-
13:00
Мидтъюлланн - : - СО Санта-Колома Сегодня, 13:15 Квалификация Лиги Чемпионов
Мидтъюлланн
-
СО Санта-Колома
-
13:15
Партизан - : - Динамо Киев Сегодня, 14:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Партизан
-
Динамо Киев
-
14:00
Последние новости
Новости Олимпийских игр Сегодня, 11:05 Сенсация в настольном теннисе. Первый номер мирового рейтинга вылетел во втором матче Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:59 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:57 Спортсменка из Гватемалы принесла своей стране первое в истории золото Олимпиады Новости бокса Сегодня, 10:40 «Мой друг жадное пузо, продолжай работать», - Усик ответил Тайсону Фьюри Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:36 Размялся перед парами. Алькарас спокойно вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады Новости футбола Сегодня, 10:34 Экс-форвард Арсенала лоббирует переезд подопечного Артеты в Марсель Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:11 28 лет. Музетти - первый итальянец, вышедший в 1/4 финала Олимпиады в 21 веке Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:02 Аргентина выиграла первую золотую медаль на летних Олимпиадах за восемь лет Новости футбола Сегодня, 09:55 Ницца намерена подписать форварда Ювентуса. Трансфер оказался внеплановым Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:53 Триатлонистка из Казахстана не смогла финишировать и обратилась за медицинской помощью на Олимпиаде
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Футбол Сегодня Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Теннис Сегодня Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ягеллония - Паневежис прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Челси – Клуб Америка 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Ливерпуль – Арсенал прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч РБ Лейпциг – Астон Вилла 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 1 августа 2024 года