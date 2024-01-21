EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Кыргызстан – Саудовская Аравия прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Кыргызстан – Саудовская Аравия прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Киргизия - Саудовская Аравия прогноз
Киргизия Киргизия
Кубок Азии Сегодня, 12:30 Киргизия - Саудовская Аравия
-
- : -
Международные, Al-Rayyan, Ahmed bin Ali Stadium
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1.5)
Коэф.: 1.75
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче второго тура группового этапа Кубка Азии 2024 года, который состоится 21 января, встретятся сборные Кыргызстана и Саудовской Аравии. В первом туре команды проявили себя по-разному, но несмотря на это каждой из них нужна победа в очном противостоянии.

Кыргызстан

Сборная Кыргызстана в первом туре турнира потерпела поражение от Таиланда со счётом 0:2. Кыргызам не удалось оказать серьёзного сопротивления более опытному сопернику.

Теперь этой сборной для продолжения борьбы за выход в плей-офф нужна только победа и добыть ее в игре против Саудовской Аравии будет очень непросто.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии в первом туре также одержала победу, но над более сильным оппонентом – Оманом. Аравийцы вели в счёте до 78-й минуты, но затем пропустили гол. Однако в концовке встречи им удалось добиться победы благодаря голам Абдулрахмана Гариба и Али аль-Булаихи.

Чтобы выйти из группы футболистам Саудовской Аравии может хватить и ничейного результата, но вряд ли они откажутся от победы над более скромным соперником.

Прогноз на матч Кыргызстан — Саудовская Аравия

В первом туре обе команды одержали победы, но с разным уровнем сопротивления. Саудовская Аравия явно сильнее Кыргызстана по составу и классу игроков. Аравийцы также имеют более богатый опыт выступлений на крупных турнирах.

Поэтому, учитывая все эти факторы, мы считаем, что Саудовская Аравия уверенно победит Кыргызстан с разницей не менее, чем в два мяча.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(-1.5)
Коэф.: 1.75
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Фросиноне - Кальяри прогноз Серия А Италия Сегодня, 06:30 Фрозиноне – Кальяри прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Фросиноне Коэф.: 1.6 Кальяри Рекомендуем 1хБет
Лидс - Престон прогноз Чемпионшип Англия Сегодня, 07:00 Лидс Юнайтед – Престон Норт Энд прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Лидс Коэф.: 1.5 Престон Сделать ставку Мелбет
Осасуна - Хетафе прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 08:00 Осасуна – Хетафе прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Осасуна Коэф.: 1.5 Хетафе Сделать ставку 1хБет
Марокко - ДР Конго прогноз Кубок африканских наций Сегодня, 09:00 Марокко – ДР Конго прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Марокко Коэф.: 1.57 ДР Конго Рекомендуем Мелбет
Эмполи - Монца прогноз Серия А Италия Сегодня, 09:00 Эмполи – Монца прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Эмполи Коэф.: 1.84 Монца Сделать ставку 1хБет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Вчера, 17:06 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Вчера, 17:05 Нереальное предложение для Мбаппе, Баварии нужен Трипьер. Главные трансферные новости за 20 января Новости футбола Вчера, 16:57 КАН-2023. Тунис и Мали в напряженной борьбе не смогли определить сильнейшего Новости футбола Вчера, 16:50 Серия А. Милан вырвал победу над Удинезе в скандальном поединке Новости баскетбола Вчера, 16:09 Лидер Пэйсерс установил уникальное достижение в НБА Новости футбола Вчера, 15:39 Скандал в Серии А. Матч Удинезе - Милан останавливали из-за расизма на трибунах Новости Олимпийский игр Вчера, 15:38 МОК ввел ограничения на свободу слова во время летней Олимпиады Новости футбола Вчера, 15:06 Стала известно, сколько в Хайдуке будет зарабатывать Перишич Новости футбола Вчера, 15:01 Неожиданный поворот. Известно, где продолжит карьеру экс-звезда Ювентуса и Баварии Новости футбола Вчера, 14:47 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Фрозиноне – Кальяри прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Лидс Юнайтед – Престон Норт Энд прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Осасуна – Хетафе прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Марокко – ДР Конго прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Эмполи – Монца прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Оман – Таиланд прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Бавария Мюнхен — Вердер Бремен прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Реал Мадрид – Альмерия прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Боруссия Менхенгладбах – Аугсбург прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года