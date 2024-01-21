Кыргызстан – Саудовская Аравия прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

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В матче второго тура группового этапа Кубка Азии 2024 года, который состоится 21 января, встретятся сборные Кыргызстана и Саудовской Аравии. В первом туре команды проявили себя по-разному, но несмотря на это каждой из них нужна победа в очном противостоянии.

Кыргызстан

Сборная Кыргызстана в первом туре турнира потерпела поражение от Таиланда со счётом 0:2. Кыргызам не удалось оказать серьёзного сопротивления более опытному сопернику.

Теперь этой сборной для продолжения борьбы за выход в плей-офф нужна только победа и добыть ее в игре против Саудовской Аравии будет очень непросто.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии в первом туре также одержала победу, но над более сильным оппонентом – Оманом. Аравийцы вели в счёте до 78-й минуты, но затем пропустили гол. Однако в концовке встречи им удалось добиться победы благодаря голам Абдулрахмана Гариба и Али аль-Булаихи.

Чтобы выйти из группы футболистам Саудовской Аравии может хватить и ничейного результата, но вряд ли они откажутся от победы над более скромным соперником.

Прогноз на матч Кыргызстан — Саудовская Аравия

В первом туре обе команды одержали победы, но с разным уровнем сопротивления. Саудовская Аравия явно сильнее Кыргызстана по составу и классу игроков. Аравийцы также имеют более богатый опыт выступлений на крупных турнирах.

Поэтому, учитывая все эти факторы, мы считаем, что Саудовская Аравия уверенно победит Кыргызстан с разницей не менее, чем в два мяча.

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