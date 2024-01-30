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Главная Прогнозы Кэрнс Тайпенс — Тасмания ДжекДжамперс прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года

Кэрнс Тайпенс — Тасмания ДжекДжамперс прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Кэрнс Тайпенс - Тасмания ДжекДжамперс прогноз
Кэрнс Тайпенс Кэрнс Тайпенс
НБЛ 01 янв 2024, 02:30 Кэрнс Тайпенс - Тасмания ДжекДжамперс
Кэрнс , Cairns Convention Center
Тасмания ДжекДжамперс Тасмания ДжекДжамперс
Прогноз на матч Тотал больше 177.5
Коэф.: 1.82
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В рамках 15-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Тайпенс и Тасманией. Встреча пройдет в четверг, 1 февраля. Начало игры запланировано на 09:30 по центрально европейскому времени.

Кэрнс Тайпенс

Тайпенс в прошлом сезоне финишировали на третьем месте в регулярном чемпионате и выбыли из турнира за шаг до финала. В текущем первенстве команда пока идет за пределами зоны плей-офф и не может похвастаться положительными результатами.

По итогам 25-ти сыгранных матчей Тайпенс добились всего 11-ти побед и разместились на седьмом месте в турнирной таблице. Шансы на попадание в плей-офф остались лишь теоретические, ведь после матча с Тасманией баскетболисты Тайпенса сыграют против лидеров сезона — Мельбурн Юнайтед и Перта.

Тасмания ДжекДжамперс

Тасмания в прошлом сезоне тоже дошла аж до полуфинала, как и их следующий соперник. Однако в текущем чемпионате клуб подтверждает реноме крепкого коллектива и идет на третьем месте после 24-х матчей. С другой стороны явного превосходства над остальными командами ДжекДжамперс не имеют, ведь выиграли и проиграли одинаковое количество матчей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Тайпенс без шансов проиграли два последних поединка.
  • Тасмания выиграла лишь один матч из четырех предыдущих на чужой площадке.
  • ДжекДжамперс выиграли последние четыре личных встречи с Кэрнс Тайпенс.

Кэрнс Тайпенс — Тасмания ДжекДжамперс Прогноз

Гости прогнозируемо считаются фаворитами, однако для Тайпенс это последний шанс остаться в борьбе за выход в плей-офф: поражение в этом матче почти наверняка оставит их за бортом соревнований. Думаю, следует ожидать серьезную борьбу и поставлю на тотал больше 177.5 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 177.5
Коэф.: 1.82
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