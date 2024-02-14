EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Кэрнс Тайпенс — Мельбурн Юнайтед прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Кэрнс Тайпенс — Мельбурн Юнайтед прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Кэрнс Тайпенс - Мельбурн Юнайтед прогноз
Кэрнс Тайпенс Кэрнс Тайпенс
НБЛ 16 фев 2024, 02:30 Кэрнс Тайпенс - Мельбурн Юнайтед
Кэрнс , Cairns Convention Center
Мельбурн Юнайтед Мельбурн Юнайтед
Прогноз на матч П1(+8)
Коэф.: 1.58
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках 20-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Кэрнс Тайпенс и Мельбурн Юнайтед. Встреча пройдет в пятницу, 16 февраля. Начало игры запланировано на 09:30 по центрально европейскому времени.

Кэрнс Тайпенс

Этот поединок станет заключительным для Тайпенс в нынешнем регулярном чемпионате НБЛ. Команда демонстрирует противоречивые результаты по ходу текущего сезона и не может похвастаться высокой позицией в турнирной таблице.

Для того чтобы сохранить хоть теоретические шансы на попадание в плей-офф Кэрнсу необходимо обыграть лидера турнирной таблицы и надеяться на осечки конкурентов.

Мельбурн Юнайтед

После неудачного минувшего сезона, когда клуб из Мельбурна не сумел даже пробиться в плей-офф в команде сделали правильные выводы и текущий сезон Юнайтед уже точно могут занести себе в актив.

В 26-ти поединках регулярного чемпионата Мельбурн победил 19 раз и по праву расположился на первой позиции в турнирной таблице. Отметим, что эта игра для команды никакого турнирного значения уже не имеет.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Тайпенс проиграли четыре последних матча, при чем без особых шансов.
  • Мельбурн Юнайтед с конца прошлого года чередует победы и поражения в гостевых играх.
  • Кэрнс побеждал Мельбурн в двух предыдущих домашних поединках.

Кэрнс Тайпенс — Мельбурн Юнайтед Прогноз

Учитывая, что гости не имеют турнирной мотивации, предположу, что хозяева могут рассчитывать на положительный исход в этом поединке. Моя ставка — победа Тайпенс с форой +8.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(+8)
Коэф.: 1.58
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Портленд Трэйл-Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвз прогноз НБА Сегодня, 22:00 Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Портленд Трэйл-Блэйзерс Коэф.: 1.6 Миннесота Тимбервулвз Рекомендуем MelBet
Герта - Магдебург прогноз Вторая Бундеслига Германия 16 фев 2024, 12:30 Герта – Магдебург прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Герта Коэф.: 1.59 Магдебург Сделать ставку MelBet
Ганновер - Гройтер Фюрт прогноз Вторая Бундеслига Германия 16 фев 2024, 12:30 Ганновер – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Ганновер Коэф.: 1.6 Гройтер Фюрт Сделать ставку 1xBet
ПСВ Эйндховен - Хераклес прогноз Эредивизи Нидерланды 16 фев 2024, 14:00 ПСВ – Хераклес прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года ПСВ Эйндховен Коэф.: 1.6 Хераклес Рекомендуем 1xBet
Фамаликан - Риу Аве прогноз Примейра-лига Португалия 16 фев 2024, 15:15 Фамаликан – Риу Аве прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Фамаликан Коэф.: 1.51 Риу Аве Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Мбаппе сообщил президенту ПСЖ об уходе, Барселона может продать Бальде. Daily Digest за 15 февраля Новости футбола Сегодня, 16:59 Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:54 Милан на своем поле без проблем разобрался с Реном Новости футбола Сегодня, 16:02 Рома или Челси? Лукаку ответил на вопрос о своем будущем Новости футбола Сегодня, 15:47 Манчестер Сити - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 15:29 Обамеянг догнал лучшего бомбардира в истории Лиги Европы по количеству голов Новости баскетбола Сегодня, 15:17 Стеф Кари обновил очередной рекорд НБА Новости футбола Сегодня, 15:01 Директор Милана рассказал, возможно ли продление контракта с Жиру Новости футбола Сегодня, 14:43 Де Росси стартовал в Лиге Европы с ничьи. Рома и Фейеноорд не смогли определить сильнейшего Новости бокса Сегодня, 14:01 Тейлор и Кэттеролл таки проведут реванш спустя два года. Объявлены дата и место
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Герта – Магдебург прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Ганновер – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 ПСВ – Хераклес прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Фамаликан – Риу Аве прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Хоккей 16 фев 2024 Аризона Койотс — Каролина Харрикейнз прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Бокс 16 фев 2024 О`Шаки Фостер — Абрахам Нова прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Сидней – Аделаида Юнайтед прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 Баскетбол 17 фев 2024 Тасмания ДжекДжамперс — Перт Уайлдкэтс прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Мельбурн Сити – Мельбурн Виктори прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024