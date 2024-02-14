Кэрнс Тайпенс — Мельбурн Юнайтед прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Прогноз на матч П1(+8) Коэф.: 1.58 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 20-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Кэрнс Тайпенс и Мельбурн Юнайтед. Встреча пройдет в пятницу, 16 февраля. Начало игры запланировано на 09:30 по центрально европейскому времени.

Кэрнс Тайпенс

Этот поединок станет заключительным для Тайпенс в нынешнем регулярном чемпионате НБЛ. Команда демонстрирует противоречивые результаты по ходу текущего сезона и не может похвастаться высокой позицией в турнирной таблице.

Для того чтобы сохранить хоть теоретические шансы на попадание в плей-офф Кэрнсу необходимо обыграть лидера турнирной таблицы и надеяться на осечки конкурентов.

Мельбурн Юнайтед

После неудачного минувшего сезона, когда клуб из Мельбурна не сумел даже пробиться в плей-офф в команде сделали правильные выводы и текущий сезон Юнайтед уже точно могут занести себе в актив.

В 26-ти поединках регулярного чемпионата Мельбурн победил 19 раз и по праву расположился на первой позиции в турнирной таблице. Отметим, что эта игра для команды никакого турнирного значения уже не имеет.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Тайпенс проиграли четыре последних матча, при чем без особых шансов.

Мельбурн Юнайтед с конца прошлого года чередует победы и поражения в гостевых играх.

Кэрнс побеждал Мельбурн в двух предыдущих домашних поединках.

Кэрнс Тайпенс — Мельбурн Юнайтед Прогноз

Учитывая, что гости не имеют турнирной мотивации, предположу, что хозяева могут рассчитывать на положительный исход в этом поединке. Моя ставка — победа Тайпенс с форой +8.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram