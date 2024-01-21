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Кен Широ — Карлос Канисалес прогноз и ставки на бой 23 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Кен Широ - Карлос Канисалес прогноз
Кен Широ Кен Широ
Бой за титул чемпиона мира по версиям WBC и WBA 22 янв 2024, 17:00 Кен Широ - Карлос Канисалес
Осака, Осака
Карлос Канисалес Карлос Канисалес
Прогноз на матч Тотал меньше 10.5
Коэф.: 1.79
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23 января в Осаке (Япония) пройдёт вечер бокса, в со-главном событии которого чемпион мира по версиям WBA и WBC в наилегчайшем весе Кен Широ сразится со своим обязательным претендентом из Венесуэлы Карлосом Канисалесом.

Кен Широ

Объединённый чемпион мира японец Широ проведёт вторую кряду обязательную защиту. На этот раз против экс-чемпиона венесуэльца Канисалеса - одного из самых крепко бьющих бойцов дивизиона.

Широ очень хорош. Если бы не низкая популярность мелких весов, мог бы даже претендовать на место в «паунде». Это очень универсальный боец. В работе первым номером хорошо отрабатывает на ногах, шикарно комбинирует. А если нужно боксировать от защиты, то красиво перехватывает атаки соперника.

Карлос Канисалес

Канисалес лучше своего следующего соперника в ударной мощи. Карлос боксирует по-простому - неспешный прессинг, высокий блок, ставка на размашистые боковые и силовой бой.

Интересно, что боксер из Венесуэлы считается крутым нокаутером. Из своих 26 побед на профессиональном ринге Канисалес 19 раз выиграл досрочно.

Прогноз на бой Кен Широ — Карлос Канисалес

Учитывая постоянное желание чемпиона потешить болельщиков яркой дракой, не исключено, что он сделает эту защиту сложнее, чем мог бы. Но даже в таком случае Широ остаётся фаворитом - затерзает темпом, скоростью, комбинациями. Думаю, что японец завершит бой досрочно и поставлю на тотал меньше 10.5 раундов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 10.5
Коэф.: 1.79
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