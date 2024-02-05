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Кембридж Юнайтед – Болтон прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Кембридж Юнайтед - Болтон прогноз
Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед
Первая лига Англия Сегодня, 14:45 Кембридж Юнайтед - Болтон
Перенесен
- : -
Англия, Cambridge, Abbey Stadium
Болтон Болтон
Обзор Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.75
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100%
1хБет 5.00
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Даже третий английский дивизион может стать привлекательным рынком для любителей ставок. Предлагаем наш прогноз на матч Кембридж Юнайтед – Болтон, которые проведут свою пропущенную встречу 18 тура.

Кембридж Юнайтед

«Юнайтед» занимает 14-ю строчку в Первой лиге, при это есть 1-2 встречи в запасе, по сравнению с конкурентами. В последнем туре команда одолела в гостях Шрусбери со счетом 2:1, продолжив серию без поражений до четырех матчей, за этот отрезок удалось набрать 8 очков. Хоть Кембридж и в хорошей форме, отрыв от опасной зоны не такой уж и большой, всего 7 очков, так что сбавлять обороты пока рано.

Болтон

У «рысаков» богатая история, клуб в этом году празднует 150 лет с дня основания, весьма солидная цифра. За время своего существования Болтон 4 раза брал Кубок Англии и раз суперкубок. Этот сезон для команды складывается неплохо, о чем свидетельствует третье место в турнирной таблице, отставание от лидера составляет 5 очков, при этом есть три встречи в запасе. В последнем туре Болтон не сумел обыграть дома одного из прямых конкурентов Барнсли – 1:1, на победу хозяева в той встрече не наиграли. Команда имеет хорошие шансы на повышение в классе, однако конкуренция серьезная.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Обе встречи команд в прошлом сезоне завершились вничью – 0:0 и 1:1.
  • В последних четырех матчах клубов забивалось меньше трех мячей.

Кембридж Юнайтед – Болтон Прогноз

Стоит ожидать сложного матча, в котором гости котируются небольшими фаворитами. Кембридж Юнайтед играет дома и находится в хорошей форме, а Болтон фактически лидер дивизиона по потерянным очкам. Футбол не должен получиться открытым, ведь соперники будут опасаться. Приемлемой выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.75
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