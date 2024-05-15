Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Рейнджерс прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Нью-Йорк Рейнджерс больше 2 Коэф.: 1.57 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках шестого матча серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоится поединок между Каролиной и Рейнджерс. Встреча пройдет в ночь на пятницу, 17 мая. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Каролина Харрикейнз

Харрикейнз проводят действительно крутой сезон в Национальной хоккейной лиге. Команда финишировала на втором месте в итоговой таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф получила в соперники Нью-Йорк Айлендерс.

Силы оказались неравными и Каролина, проиграв лишь один матч, шагнула в следующую стадию. Оппонентом снова стала команда из Нью-Йорка, но гораздо выше уровнем. Харрикейнз проиграли три стартовых игры, но сумели вернуть интригу, одержав победу в двух следующих.

Нью-Йорк Рейнджерс

Рейнджерс не побеждали в Кубке Стэнли уже 30 лет, но в этом сезоне имеют вполне неплохие шансы в пятый раз в истории стать лучшей командой лиги. Команда здорово выглядела в регулярном сезоне, а в первом раунде плей-офф не заметила сопротивления Вашингтон Кэпиталс.

Казалось, что дуэль с Каролиной тоже станет легкой прогулкой, но после трех побед Рейнджерс проиграли уже две игры кряду. Чтобы избежать нервного седьмого матча команда должна закрывать серию в следующей игре.

Интересные факты и личные встречи

Каролина еще не проигрывала на своем льду в основное время текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

После девятиматчевой победной серии Рейнджерс проиграл уже две игры подряд.

Счет в серии 3:2 в пользу Рейнджерс, а в регулярной кампании команда из Нью-Йорка тоже была сильнее — 2:1.

Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Рейнджерс Прогноз

Букмекеры склоняются к тому, что Харрикейнз сравняют счет в серии, но Рейнджерс будут стремиться прервать свою неудачную полосу. Ставлю на индивидуальный тотал гостей больше 2 голов.

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