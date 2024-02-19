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Главная Прогнозы Каролина Харрикейнз – Чикаго Блэкхокс прогноз и ставки на матч 20 февраля 2024 года

Каролина Харрикейнз – Чикаго Блэкхокс прогноз и ставки на матч 20 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Каролина Харрикейнз - Чикаго Блэкхокс прогноз
Каролина Харрикейнз Каролина Харрикейнз
НХЛ Сегодня, 19:00 Каролина Харрикейнз - Чикаго Блэкхокс
Рали, PNC-Arena
Чикаго Блэкхокс Чикаго Блэкхокс
Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 1.6
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В ночь на 20 февраля регулярный чемпионат НХЛ порадует только двумя встречами, в том числе между собой сыграют Каролина Харрикейнз – Чикаго Блэкхокс, эксклюзивный прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Каролина Харрикейнз

Регулярный чемпионат складывается хорошо для Каролины, клуб плотно закрепился на четвертом месте Востока. В последней встрече команда одолела в гостях сильный Вегас со счетом 3:1, данная победа стала четвертой в пяти встречах, что является признаком хорошей формы. Учитывая результаты и уровень игры Харриккейнз, проблем с попаданием в плей-офф не должно возникнуть. Раанта и Андерсен не помогут своим партнерам в данном противостоянии.

Чикаго Блэкхокс

На данном этапе сезона Чикаго является худшей командой лиги и идет последней на Западе. Свой последний матч Блэкхокс выиграли дома у Оттавы, закинув победную шайбу за две минуты до финальной сирены. Так клуб прервал затяжную серию из восьми поражений подряд. Ставить какие-то турнирные цели сложно, возможно, стоит избежать последней строчки в конференции, отставание от Сан-Хосе составляет два очка, но конкурент провел на игру меньше. У Чикаго пять кадровых потерь перед этой встречей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды еще не пересекались в этом сезоне, а в прошлом, было два матча, и в обоих побеждала Каролина с одинаковым счетом 3:0.
  • Чикаго катастрофически играет в гостях, 24 поражения в 28 играх.
  • У Каролины 17 побед в 27 домашних матчах.

Каролина Харрикейнз – Чикаго Блэкхокс Прогноз

Судя по котировкам, букмекеры не сомневаются в победе хозяев арены, Каролина в хорошей форме и играет дома, поэтому действительно не должна иметь проблем с аутсайдером. На гостей не будет давить результат, хотя из кризиса команда еще не вышла. Ставим на успех Харрикейнз с форой -1,5 гола.

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Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 1.6
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