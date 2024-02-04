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Каролин Гарсия – Сорана Кирстя прогноз и ставки на матч 5 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Каролин Гарсия - Сорана Кирстя прогноз
Каролин Гарсия
2024 Abu Dhabi Open Вчера, 04:00 Каролин Гарсия - Сорана Кирстя
Абу-Даби, Zayed Sports City
Сорана Кирстя
Прогноз на матч Победа Каролин Гарсия
Коэф.: 1.6
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5 февраля стартует основная сетка женского теннисного турнира в Абу-Даби, свою встречу в первом круге проведут Каролин Гарсия – Сорана Кирстя.

Каролин Гарсия

Французская теннисистка обладает всеми качествами топ-игрока, в свое время она такой и была, но сейчас она является крепким середняком, занимая 20-ю строчку в мировом рейтинге. Гарсии 30 лет, так что играть на высоком уровне ей осталось не так уж и много. На недавнем Открытом чемпионате Австралии француженка одолела в первом круге бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку, которая возвращается в большой теннис 6:4, 7:6, а потом с таким же счетом 4:6, 6:7 уступила не самой опасной полячке Френх.

Сорана Кирстя

Румынскую теннисистку знают, как опытного середняка мирового тенниса, начиная с 2008 года, спортсменка регулярно заканчивала сезон в первой сотне, и только раз за ее пределами. Сейчас Кырстя занимает 25-ю строчку в мировом рейтинге, ей 33 года, для тенниса это уже ветеранский возраст. Теннисистка провела в этом году три матча, во всех случаях проиграла в трех сетах, сначала Носковой в Брисбене, а потом Остапенко в Аделаиде. Особенно запомнился матч наAustralianOpen, когда Кырстя вела 6:0, 3:0 против китаянки Ван, но в итоге проиграла матч.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперницы играли между собой четыре раза, счет очных противостояний пока 2:2. Теннисистки пересекались дважды в прошлом году, обе встречи выиграла румынская теннисистка.
  • Кирстя находится на серии из шести поражений в официальных турнирах.
  • Гарсия выиграла 5 встреч из восьми в этом году.

Каролин Гарсия – Сорана Кирстя Прогноз

Нас ожидает противостояние крепких середняков, ведь обе спортсменки входят в топ-30. Гарсия в этой паре котируется небольшим фаворитом, француженка выглядит лучше соперницы в текущем сезоне, у нее должно быть больше уверенности. Ставим на чистую победу французской спортсменки.

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Прогноз на матч Победа Каролин Гарсия
Коэф.: 1.6
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