Кардифф — Блэкберн прогноз и ставки на матч 20 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В одном из матчей перенесенного 29 тура Кардифф будет принимать Блэкберн на своем поле. Игра начнется в 20:45 по центральноевропейскому времени и состоится во вторник, 20 февраля.

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Кардифф

Сейчас коллектив демонстрирует не очень стабильные результаты. В предыдущих пяти матчах они смогли победить только однажды и потерпели четыре поражения. В крайней игре они потерпели разгромное поражение от Норвича со счетом 1:4. Сейчас Кардифф занимает 14 место в турнирной таблице Чемпионшипа и имеет в активе 40 очков после 32 матчей.

Блэкберн

Команда расположена еще ниже, чем Кардифф, они на 17 месте Чемпионшипа и имеет в своем активе 37 очков после 32 туров. В предыдущих пяти матчах они смогли дважды победить, два раза проиграть и раз сыграть вничью. Как раз в крайней игре они на выезде сыграли 2:2 с Престоном.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 12 туре Чемпионшипа Блэкберн на своем поле уже побеждал Кардифф со счетом 1:0.

В предыдущих пяти матчах Блэкберн одержал четыре победы и только раз сильнее был Кардифф.

Кардифф проигрывает три матча подряд, Блэкберн не выигрывает две игры.

Кардифф — Блэкберн Прогноз

Игра двух равных коллективов за высшие места в турнирной таблице Чемпионшипа. Очень трудно спрогнозировать, кто одержит победу в этой игре, я думаю, что матч пройдет в борьбе и небольшим количеством голов. Ставка - тотал меньше 2,5 голов за 1,8.

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