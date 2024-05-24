EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Канада — Швейцария прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Канада — Швейцария прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Канада - Швейцария прогноз Фото: https://x.com/HockeyCanada
Канада Канада
Чемпионат Мира 25 мая 2024, 11:20 Канада - Швейцария
Прага, О2 Арена
Швейцария Швейцария
Прогноз на матч Победа Канада
Коэф.: 1.81
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

Во втором полуфинальном матче Чемпионата Мира по хоккею 2024, который проходит в Чехии сборная Канады сыграет против Швейцарии. Игра состоится в субботу, 25 мая, и начнется в 18:20 по центральноевропейскому времени.

Канада

Кленовые хорошо провели хороший групповой этап. Они одержали семь побед в семи матчах. В отличие от Швеции, канадцы не смогли набрать максимальные 21 балл, ведь дважды Канада доходила в овертайм. Однако, несмотря на такие результаты, у канадцев есть проблемы с реализацией большинства - шесть голов из 27 попыток и 22,22% (восьмое место на турнире). Также, Канада не очень уверенно играет в меньшинстве, шесть пропущенных голов - 11 место на турнире, 77,78%.

В четвертьфинале Канада не заметила проблем в матче со Словакией. Они одержали убедительную победу 6:3. Что касается пропущенных шайб, то одна из них - это автогол Коннора Бедарда, который подправил шайбу в свои ворота, еще один гол в меньшинстве. Одним словом, Кленовые сами себе придумали проблемы и пропущенные голы.

Швейцария

Швейцарцы показали очень хорошие результаты в группе. Они потерпели только одно поражение, это случилось как раз в матче против Канады, и игра завершилась 2:3. Во всех остальных играх Швейцария одержала победы. Также, сборная имеет классные показатели реализации большинства, из 34 попыток - реализовали десять (29,41%). Третий показатель Чемпионата мира. Однако, швейцарцы очень плохо играют в меньшинстве, они пропустили девять голов из 28 попыток - это всего 67,86% и 15 показатель турнира.

В четвертьфинале плей-офф против Германии, Швейцария очень классно провела первый период. Они забросили два гола и показывали убедительный хоккей. В дальнейшем немцы выровняли игру и забили в ответ - 2:1. В третьем периоде Германия играла лучше, но забить не получилось. Швейцария забила в пустые ворота на последней минуте и одержала победу 3:1.

Интересные факты и личные встречи

  • На нынешнем Чемпионате мира Канада выиграла у Швейцарии 3:2, однако на прошлом турнире Кленовые проиграли швейцарцам 2:3.
  • Швейцария забивает более 2 шайб в 6 из последних 8 матчей. Канада забивает более 2 шайб в 8 матчах подряд.
  • Швейцария не проигрывает в основное время в 7 из последних 8 матчей. Канада не проигрывает в основное время в течение последних 8 матчей.

Канада — Швейцария Прогноз

Швейцария показывает очень хороший хоккей, но Канада является главным фаворитом этого Чемпионата мира и они это демонстрируют в каждой игре. Даже если соперники показывают хорошую игру, то Кленовые умеют подстраиваться и выжимать максимум из любой ситуации. Я думаю, именно Канада выйдет в финал. Моя ставка - победа канадцев с коэффициентом 1,81.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа Канада
Коэф.: 1.81
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Панатинаикос - Фенербахче прогноз Евролига Сегодня, 12:00 Панатинаикос – Фенербахче прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Панатинаикос Коэф.: 2.12 Фенербахче Рекомендуем БетВиннер
Венеция - Палермо прогноз Серия B Италия Сегодня, 14:30 Венеция – Палермо прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Венеция Коэф.: 1.88 Палермо Сделать ставку Мелбет
Рогаска - Горица прогноз Кубок Словении Сегодня, 14:30 Рогашка – Горица прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Рогаска Коэф.: 2.04 Горица Сделать ставку Мелбет
Реал Мадрид - Олимпиакос прогноз Евролига Сегодня, 15:00 Реал Мадрид – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Реал Мадрид Коэф.: 1.87 Олимпиакос Рекомендуем Мелбет
ФК Тулса Роинекс - Oakland Roots прогноз Чемпионшип ЮСЛ США Сегодня, 20:30 Талса – Окленд Рутс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года ФК Тулса Роинекс Коэф.: 1.66 Oakland Roots Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости хоккея Сегодня, 09:37 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 09:29 Here we go. Барселона определилась с новым главным тренером Новости футбола Сегодня, 09:26 Манчестер Сити готов отпустить Эдерсона и уже нашел ему замену Новости футбола Сегодня, 08:52 Ключевой футболист Реала Мадрид пропустит финал Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 08:42 Де Росси намерен остаться в Роме. Стороны уладили все нюансы Новости футбола Сегодня, 08:04 СРОЧНО! Хави уволен с поста главного тренера Барселоны Новости футбола Сегодня, 08:03 Алонсо озвучил решение по своему будущему руководству Байера Новости футбола Сегодня, 07:29 Клубы английской Премьер-лиги интересуются одним из лидеров Жироны Новости футбола Сегодня, 07:20 Претендент на должность тренера Брайтона и Челси выразил желание работать в другом клубе АПЛ Новости футбола Сегодня, 06:51 Его теперь просто не узнать! Салах шокировал своим новым иммиджем
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Панатинаикос – Фенербахче прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол Сегодня Венеция – Палермо прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол Сегодня Рогашка – Горица прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Реал Мадрид – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол Сегодня Талса – Окленд Рутс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Хоккей 25 мая 2024 Швеция — Чехия прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Морока Свэллоуз – Роял АМ прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Мамелоди Сандаунз – Кейптаун Сити прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Чиппа Юнайтед – Сехухуне прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Кейптаун Спёрс – Кайзер Чифс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года