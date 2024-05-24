Канада — Швейцария прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Канада Коэф.: 1.81 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Во втором полуфинальном матче Чемпионата Мира по хоккею 2024, который проходит в Чехии сборная Канады сыграет против Швейцарии. Игра состоится в субботу, 25 мая, и начнется в 18:20 по центральноевропейскому времени.

Канада

Кленовые хорошо провели хороший групповой этап. Они одержали семь побед в семи матчах. В отличие от Швеции, канадцы не смогли набрать максимальные 21 балл, ведь дважды Канада доходила в овертайм. Однако, несмотря на такие результаты, у канадцев есть проблемы с реализацией большинства - шесть голов из 27 попыток и 22,22% (восьмое место на турнире). Также, Канада не очень уверенно играет в меньшинстве, шесть пропущенных голов - 11 место на турнире, 77,78%.

В четвертьфинале Канада не заметила проблем в матче со Словакией. Они одержали убедительную победу 6:3. Что касается пропущенных шайб, то одна из них - это автогол Коннора Бедарда, который подправил шайбу в свои ворота, еще один гол в меньшинстве. Одним словом, Кленовые сами себе придумали проблемы и пропущенные голы.

Швейцария

Швейцарцы показали очень хорошие результаты в группе. Они потерпели только одно поражение, это случилось как раз в матче против Канады, и игра завершилась 2:3. Во всех остальных играх Швейцария одержала победы. Также, сборная имеет классные показатели реализации большинства, из 34 попыток - реализовали десять (29,41%). Третий показатель Чемпионата мира. Однако, швейцарцы очень плохо играют в меньшинстве, они пропустили девять голов из 28 попыток - это всего 67,86% и 15 показатель турнира.

В четвертьфинале плей-офф против Германии, Швейцария очень классно провела первый период. Они забросили два гола и показывали убедительный хоккей. В дальнейшем немцы выровняли игру и забили в ответ - 2:1. В третьем периоде Германия играла лучше, но забить не получилось. Швейцария забила в пустые ворота на последней минуте и одержала победу 3:1.

Интересные факты и личные встречи

На нынешнем Чемпионате мира Канада выиграла у Швейцарии 3:2, однако на прошлом турнире Кленовые проиграли швейцарцам 2:3.

Швейцария забивает более 2 шайб в 6 из последних 8 матчей. Канада забивает более 2 шайб в 8 матчах подряд.

Швейцария не проигрывает в основное время в 7 из последних 8 матчей. Канада не проигрывает в основное время в течение последних 8 матчей.

Канада — Швейцария Прогноз

Швейцария показывает очень хороший хоккей, но Канада является главным фаворитом этого Чемпионата мира и они это демонстрируют в каждой игре. Даже если соперники показывают хорошую игру, то Кленовые умеют подстраиваться и выжимать максимум из любой ситуации. Я думаю, именно Канада выйдет в финал. Моя ставка - победа канадцев с коэффициентом 1,81.

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