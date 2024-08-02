Канада — Нигерия прогноз и ставки на матч 4 августа 2024 года
В рамках женского Олимпийского баскетбольного турнира состоится поединок между сборными Нигерии и Канады. Встреча пройдет в воскресенье, 4 августа. Начало игры запланировано на 13:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
Канада
В отличие от мужчин женская сборная Канады на этой Олимпиаде не показывает того уровня баскетбола, которого от нее ждут болельщики. Киа Нерс и Натали Ачонва, которые являются лидерами команды и способны взять игру на себя в решающие моменты не смогли помочь в первых двух поединках.
Канадская команда проиграла француженкам и австралийкам, но еще не лишилась шансов на продолжение борьбы в плей-офф.
Нигерия
Нигерийская женская сборная, несмотря на менее звездный состав, проявляет упорство и волю к победе. Однако Нигерия имеет проблемы с дисциплиной и часто допускает ошибки, что может стать критическим фактором в противостоянии с более организованной Канадой.
После победы над австралийками африканская сборная ожидаемо уступила Франции. Матч против Канады станет решающим для обеих команд.
Интересные факты и личные встречи
- Канада выиграла лишь два из последних девяти матчей.
- У Нигерии одна победа в шести предыдущих поединках.
- Единственный очный матч команд в 2018-м закончился минимальной победой Канады.
Канада - Нигерия Прогноз
Учитывая текущую форму и уровень подготовки, Канада является явным фаворитом в этом матче. Ставлю на победу номинальных хозяев с форой -4 очка.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram