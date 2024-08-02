Канада — Нигерия прогноз и ставки на матч 4 августа 2024 года

Прогноз на матч П1(-4) Коэф.: 1 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В рамках женского Олимпийского баскетбольного турнира состоится поединок между сборными Нигерии и Канады. Встреча пройдет в воскресенье, 4 августа. Начало игры запланировано на 13:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Канада

В отличие от мужчин женская сборная Канады на этой Олимпиаде не показывает того уровня баскетбола, которого от нее ждут болельщики. Киа Нерс и Натали Ачонва, которые являются лидерами команды и способны взять игру на себя в решающие моменты не смогли помочь в первых двух поединках.

Канадская команда проиграла француженкам и австралийкам, но еще не лишилась шансов на продолжение борьбы в плей-офф.

Нигерия

Нигерийская женская сборная, несмотря на менее звездный состав, проявляет упорство и волю к победе. Однако Нигерия имеет проблемы с дисциплиной и часто допускает ошибки, что может стать критическим фактором в противостоянии с более организованной Канадой.

После победы над австралийками африканская сборная ожидаемо уступила Франции. Матч против Канады станет решающим для обеих команд.

Интересные факты и личные встречи

Канада выиграла лишь два из последних девяти матчей.

У Нигерии одна победа в шести предыдущих поединках.

Единственный очный матч команд в 2018-м закончился минимальной победой Канады.

Канада - Нигерия Прогноз

Учитывая текущую форму и уровень подготовки, Канада является явным фаворитом в этом матче. Ставлю на победу номинальных хозяев с форой -4 очка.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram