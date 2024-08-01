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Dailysports Прогнозы Канада — Испания прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года

Канада — Испания прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Канада - Испания прогноз Фото: eurohoops.net/ Автор неизвестен
Канада Канада
Олимпиада-2024. Мужчины 02 авг 2024, 11:15 Канада - Испания
Вильнев-д'Аск, Стад Пьєр-Моруа
Испания Испания
Прогноз на матч П2(+12)
Коэф.: 1.54
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100$
БетВиннер 4.65
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В рамках Олимпийского баскетбольного турнира состоится поединок между сборными Канады и Испании. Встреча пройдет в пятницу, 2 августа. Начало игры запланировано на 17:15 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Канада

Канадские баскетболисты одними из первых выполнили задачу минимум на этой Олимпиаде, обеспечив себе путевку в четвертьфинал плей-офф. Это не стало сенсацией, ведь представители Северной Америки имеют в своем составе звезд НБА первой величины.

Канада уверенно справилась с греками и австралийцами, а настоящим лидером и ковалем этих побед можно назвать форварда Торонто Рэпторс Барретта. Примечательно, что именно он, а не Гилджис-Александер, набрал больше всего очков в этих матчах в составе своей команды.

Испания

Испанцы ожидаемо на старте Олимпийского турнира проиграли Австралии. К матчу с греками пиренейцы тоже подходили в статусе андердога, но к удивлению многих сумели обыграть Янниса и компанию.

Победа над канадцами гарантирует выход в четвертьфинал, но и в случае поражения у испанской сборной будут шансы. В этом случае все будет решать разница набранных очков среди команд занявших третьи места в группах.

Интересные факты и личные встречи

  • Канада выиграла четыре поединка кряду.
  • Испания в минувших девяти играх потерпела всего одно поражение.
  • В очных встречах счет 3:2 в пользу Испании, но два последних матча остались за канадской сборной.

Канада - Испания Прогноз

Канадцы подходят к этому матчу в статусе очевидного фаворита, однако результат для них не слишком важен, так как они уже обеспечили себе путевку в четвертьфинал. Ставлю на победу европейской сборной с форой +12 очков.

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Прогноз на матч П2(+12)
Коэф.: 1.54
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