Канада — Испания прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года

Прогноз на матч П2(+12) Коэф.: 1.54 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В рамках Олимпийского баскетбольного турнира состоится поединок между сборными Канады и Испании. Встреча пройдет в пятницу, 2 августа. Начало игры запланировано на 17:15 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Канада

Канадские баскетболисты одними из первых выполнили задачу минимум на этой Олимпиаде, обеспечив себе путевку в четвертьфинал плей-офф. Это не стало сенсацией, ведь представители Северной Америки имеют в своем составе звезд НБА первой величины.

Канада уверенно справилась с греками и австралийцами, а настоящим лидером и ковалем этих побед можно назвать форварда Торонто Рэпторс Барретта. Примечательно, что именно он, а не Гилджис-Александер, набрал больше всего очков в этих матчах в составе своей команды.

Испания

Испанцы ожидаемо на старте Олимпийского турнира проиграли Австралии. К матчу с греками пиренейцы тоже подходили в статусе андердога, но к удивлению многих сумели обыграть Янниса и компанию.

Победа над канадцами гарантирует выход в четвертьфинал, но и в случае поражения у испанской сборной будут шансы. В этом случае все будет решать разница набранных очков среди команд занявших третьи места в группах.

Интересные факты и личные встречи

Канада выиграла четыре поединка кряду.

Испания в минувших девяти играх потерпела всего одно поражение.

В очных встречах счет 3:2 в пользу Испании, но два последних матча остались за канадской сборной.

Канада - Испания Прогноз

Канадцы подходят к этому матчу в статусе очевидного фаворита, однако результат для них не слишком важен, так как они уже обеспечили себе путевку в четвертьфинал. Ставлю на победу европейской сборной с форой +12 очков.

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