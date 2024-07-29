Канада — Австралия прогноз и ставки на матч 30 июля 2024 года

Прогноз на матч П1(-3.5) Коэф.: 1.6 Промокод на бонус 1xBet 1x_1912910 Промокод скопирован 5.00 Сделать ставку

В рамках Олимпийского баскетбольного турнира состоится поединок между сборными Канады и Австралии. Встреча пройдет во вторник, 30 июля. Начало игры запланировано на 13:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Канада

Канадская сборная располагает шикарным составом и в целом переживает отличный период. Звездный состав позволяет ставить самые амбициозные задачи.

Свой звездный статус Канада сполна подтверждает хорошими результатами на площадке. В стартовом матче на этой Олимпиаде команда уверенно одолела сборную Греции. Полностью закрыть Янниса не удалось, но усилий Барретта и Гилджис-Александера хватило для итоговой победы.

Австралия

Австралийская команда на международной арене тоже считается серьезным коллективом. Претендентом на медали их не назовешь, но дать бой любому сопернику им точно по силам.

В минувшую субботу австралийцы в убедительном стиле разобрались со сборной Испании. С самого начала встречи они захватили инициативу и довели поединок до комфортной победы.

Интересные факты и личные встречи

Канадцы выиграли три матча кряду.

Победная серия Австралии состоит из четырех поединков.

В пяти из шести очных матчей победу праздновали австралийцы.

Канада - Австралия Прогноз

Номинальные хозяева должны использовать свои преимущества и оформить выход в плей-офф. Глибины состава канадской сборной и опыта ее баскетболистов должно хватить для победы. Ставлю на успех Канады с форой -3.5 очка.

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