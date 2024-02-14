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Каледония Гладиаторз — Суррей Юнайтед прогноз и ставки на матч 15 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Каледония Гладиаторз - Суррей Юнайтед прогноз
Каледония Гладиаторз Каледония Гладиаторз
ББЛ Сегодня, 13:45 Каледония Гладиаторз - Суррей Юнайтед
Глазго, Emirates Arena
Суррей Юнайтед Суррей Юнайтед
Прогноз на матч П1(-5.5)
Коэф.: 1.65
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В рамках регулярного чемпионата Британской баскетбольной лиги состоится поединок между Каледонией и Суррей Юнайтед. Встреча пройдет в Глазго в четверг, 15 февраля. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.

Каледония Гладиаторз

Шотландский коллектив борется за самые высокие места в баскетбольном чемпионате Великобритании. Безусловно, уровень баскетболистов Лондон Лайонс и остальных команд кардинально отличается, но с учетом этого Каледония считается достаточно сильным клубом в Объединенном королевстве.

Гладиаторз проиграли два предыдущих матча Лестеру и Ньюкаслу, но продолжаеют опережать их в таблице, занимая третью позицию.

Суррей Юнайтед

Команда считается довольно скромным клубом по меркам местного баскетбола. Суррей занимает восьмое место, которое даст право принять участие в плей-офф, однако это обусловлено скорее слабым уровнем Манчестер Джаентс и Плимут Сити Пэтриотс, которые демонстрируют очень скромные результаты.

Финиш на восьмом месте позволит сыграть в плей-офф, однако на стадии четвертьфинала тогда придется играть против Лондон Лайонс, а значит шансов пробиться дальше не будет никаких.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Каледония проиграла три матча из пяти предыдущих на своей площадке.
  • Суррей выиграл два последних матча, обыграв соседей по турнирной таблице — Плимут и Бристоль.
  • Последние пять личных встреч между этими соперниками завершились победами шотландской команды.

Каледония Гладиаторз — Суррей Юнайтед Прогноз

Гостям будет сложно продлить свою победную серию, ведь в соперниках будет серьезный оппонент в лице Гладиаторз. Ставлю на победу хозяев с форой -5.5.

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Прогноз на матч П1(-5.5)
Коэф.: 1.65
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