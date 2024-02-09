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Каледония Гладиаторз — Лестер Райдерс прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Каледония Гладиаторз - Лестер Райдерс прогноз
Каледония Гладиаторз Каледония Гладиаторз
ББЛ 11 фев 2024, 12:00 Каледония Гладиаторз - Лестер Райдерс
Глазго, Emirates Arena
Лестер Райдерс Лестер Райдерс
Прогноз на матч Тотал больше 168.5
Коэф.: 1.75
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100$
Лайнбет 4.55
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В рамках регулярного чемпионата Британской баскетбольной лиги состоится поединок между Каледонией и Лестером. Встреча пройдет в воскресенье, 11 февраля. Начало игры запланировано на 19:00 по центрально европейскому времени.

Каледония Гладиаторз

Шотландская команда проводит отличный сезон и идет на третьей позиции в турнирной таблице регулярного чемпионата. До Лондон Лайонс слишком далеко, но можно отметить, что Каледония выделяется на фоне остальных команд вместе с Чешир Финикс. В 22-х матчах Гладиаторз добыли 14 побед, что позволяет уверенно чувствовать себя в тройке сильнейших команд Туманного Альбиона.

Лестер Райдерс

Нынешний сезон Лестер проводит на уровне крепкого середняка чемпионата и ничем не выделяется на фоне основной массы команд. В 22-х матчах у Райдерс одинаковое количество побед и поражений, а в турнирной таблице команда расположилась на четвертом месте.

Интересно, что предыдущие два поединка Лестер разгромно выиграл у Шеффилд Шаркс (103:75) и Суррей Юнайтед (104:84).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Гладиаторз победили в двух последних поединках на своей площадке.
  • Лестер победил лишь трижды в предыдущих 12-ти гостевых играх.
  • В этом сезоне команды обменялись домашними победами.

Каледония Гладиаторз — Лестер Райдерс Прогноз

Команды идут по соседству в турнирной таблице, а букмекеры затрудняются отдать кому-то предпочтение. Ставить предлагаю на тотал больше 168.5 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 168.5
Коэф.: 1.75
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