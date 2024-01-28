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Кайсериспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Кайсериспор - Антальяспор прогноз
Кайсериспор Кайсериспор
Суперлига Турция 29 янв 2024, 09:00 Кайсериспор - Антальяспор
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- : -
Турция, Kayseri, Kadir Has Sehir Stadyumu
Антальяспор Антальяспор
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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29 января свою встречу в рамках турецкой Суперлиги проведут Кайсериспор – Антальяспор, прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Кайсериспор

У Кайсериспора дела идут сейчас плохо, команда проиграла 7 матчей подряд в чемпионате, а за 15 туров до этого, было все два поражения. В последнем матче команда уступила в гостях Самсунспору со счетом 0:2. Клуб идет 12-м в чемпионате, даже отрыв от опасной зоны уже не такой существенный, всего три очка. Сейчас команде важно прервать серию неудач и снова обрести уверенность. Четверо игроков не помогут партнерам в этой встрече, Жанвье и Хоссейни в сборных, а еще двое травмированы.

Антальяспор

Для Антальяспора сезон складывается неплохо, команда идет шестой в чемпионате, отставание от первого квартета составляет всего три очка. В последнем туре столичный клуб обыграл дома Сивасспор со счетом 2:1, чем продолжил свою серию без поражений в чемпионате до пяти матчей. Команда сейчас в отличной форме, предстоящую встречу по личным причинам пропустит только Ехекел.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Противостояние первого круга завершилось со счетом 1:1, хоть Антальяспор и владел явным преимуществом.
  • Кайсериспор проиграл 8 встреч подряд во всех турнирах, а Антальяспор не проигрывает шесть матчей кряду, если брать все игры.
  • С Кайсериспора снято 3 очка решением федерации.

Кайсериспор – Антальяспор Прогноз

Команды подходят к этой встрече в совершенно разной форме, хотя букмекеры не спешат кому-то отдавать преимущество. Аланияспор выгляди хорошо, а вот у Кайсериспора кризис, но команда играет дома. Коэффициент на гостей немного упал, что выглядит логично. Обе команды имеют серьезную турнирную мотивацию, поэтому мы ставим здесь на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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