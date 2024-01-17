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Кабо-Верде – Мозамбик прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Кабо-Верде - Мозамбик прогноз
Кабо-Верде Кабо-Верде
Кубок африканских наций 19 янв 2024, 09:00 Кабо-Верде - Мозамбик
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Международные, Abidjan, Felix Houphouet-Boigny
Мозамбик Мозамбик
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
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Во втором матче группового этапа Кубка африканских наций сборная Кабо-Верде сыграет против команды Мозамбика. Оба коллектива подходят к очному противостоянию в отличном настроении, так как они добыли очки в первом туре. Встреча пройдет 19 января 2024 года.

Кабо-Верде

В матче первого тура они добыли непростую победу над Ганой (2:1) и теперь считаются одними из фаворитов на выход из группы. Именно Кабо-Верде занимает первое место в своей группе и при определенном раскладе даже с четырьмя баллами команда может выйти в плей-офф.

Именно номинальные хозяева поля считаются фаворитами предстоящей встречи, а значит у них есть реальный шанс решить все вопросы уже по итогам двух туров.

Мозамбик

Эта команда сотворила одну из самых громких сенсаций старта турнира, сыграв вничью с Египтом со счетом 2:2. Интересно, что египтяне сумели спастись в этой встрече уже в компенсированное арбитром время, когда с пенальти забил Мохамед Салах.

Сейчас у Мозмбика один балл и они имеют шансы на выход в плей-офф. В заключительном туре эта команда сыграет против Ганы, которая давно не выглядит грозным соперником.

История противостояния

Последний раз команды играли между собой три года назад и тогда Кабо-Верде добыл минимальную победу.

Прогноз на матч Кабо-Верде — Мозамбик

Футболисты сборной Кабо-Верде выглядят фаворитом. Острая и организованная атака способна доставить проблемы сопернику. Поставлю на победу Кабо-Верде с форой 0.

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