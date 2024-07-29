Израиль — Япония прогноз и ставки на матч 30 июля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.54 Промокод на бонус 1xBet 1x_1912910 Промокод скопирован 5.00 Сделать ставку

В рамках Олимпийского футбольного турнира состоится поединок между сборными Израиля и Японии. Встреча пройдет в Нанте во вторник, 30 июля. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Израиль

Израильская команда не впечатлила на текущей Олимпиаде и по итогам двух матчей занимает последнее место в своем квартете. После ничьи в матче с командой Мали израильтяне в зрелищном поединке уступили парагвайцам.

Шансы на выход в плей-офф еще остаются. Для этого необходимо обыграть немотивированных японцев и надеяться на благоприятный исход параллельного матча.

Япония

Японская сборная ожидаемо показывает хороший футбол и после двух сыгранных матчей оформила победу в группе, а с ней и выход в плей-офф Олимпийского турнира.

Команда здорово выглядела в обоих матчах и после разгрома Парагвая (5:0) довольствовалась минимальной победой над сборной Мали. В последнем поединке группового этапа японцы могут позволить себе сыграть полурезервным составом.

Интересные факты и личные встречи

Израиль на Олимпиадах не побеждает в восьми играх кряду.

Япония еще не пропускала на текущих Олимпийских играх.

Между собой команды ранее не встречались.

Израиль - Япония Прогноз

Матч обещает быть равным и напряжённым, с шансами для обеих команд. Для Японии результат этой игры не имеет особого значения, поэтому большого количества голов ждать не стоит. Ставлю на тотал меньше 3.

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