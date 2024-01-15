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Истли — Ньюпорт Каунти прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Истли - Ньюпорт Каунти прогноз
Истли Истли
Кубок Англии Сегодня, 14:45 Истли - Ньюпорт Каунти
Завершен
1 : 3
Англия, Eastleigh, Silverlake Stadium
Ньюпорт Каунти Ньюпорт Каунти
Paul McCallum
48’
3’
Аарон Уилдиг
60’
Джеймс Кларк
79’
Will Evans
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.59
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В рамках третьего раунда Кубка Англии состоится поединок между Истли и Ньюпортом. Встреча пройдет во вторник, 16 января. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.

Истли

Истли выступает в Национальной Лиге, пятом по силе дивизионе в иерархии английского футбола, где не может похвастаться внушительными результатами. На данный момент команда расположилась в середине турнирной таблицы с четырехочковым отставанием от зоны плей-офф.

В Кубке Англии Истли сперва одолел Борем Вуд, а затем оказался сильнее Рединга.

Ньюпорт Каунти

Ньюпорт тоже прошел два раунда в текущем розыгрыше Кубка Англии. В пятом круге команда справилась с Олдхэмом, а затем в переигровке сломила сопротивление Барнета.

В Лиге 2, где выступает Ньюпорт, дела у команды идут неважно. После 27-ми матчей клуб расположился только на 17-й строчке и не претендует на повышение в классе. Однако, до зоны вылета тоже далеко.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Истли не может победить в четырех играх подряд.
  • Ньюпорт на протяжении четырех поединков кряду забивает по одному голу.
  • Первый поединок недельной давности между этими командами завершился вничью 1:1.

Прогноз на матч Истли — Ньюпорт Каунти

Букмекеры считают команды равными соперниками и одинаково оценивают их проход в следующий раунд. Думаю, нас ждет интересная борьба и предлагаю поставить на тотал больше 2.5 голов.

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Коэф.: 1.59
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