Истли — Ньюпорт Каунти прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

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В рамках третьего раунда Кубка Англии состоится поединок между Истли и Ньюпортом. Встреча пройдет во вторник, 16 января. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.

Истли

Истли выступает в Национальной Лиге, пятом по силе дивизионе в иерархии английского футбола, где не может похвастаться внушительными результатами. На данный момент команда расположилась в середине турнирной таблицы с четырехочковым отставанием от зоны плей-офф.

В Кубке Англии Истли сперва одолел Борем Вуд, а затем оказался сильнее Рединга.

Ньюпорт Каунти

Ньюпорт тоже прошел два раунда в текущем розыгрыше Кубка Англии. В пятом круге команда справилась с Олдхэмом, а затем в переигровке сломила сопротивление Барнета.

В Лиге 2, где выступает Ньюпорт, дела у команды идут неважно. После 27-ми матчей клуб расположился только на 17-й строчке и не претендует на повышение в классе. Однако, до зоны вылета тоже далеко.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Истли не может победить в четырех играх подряд.

Ньюпорт на протяжении четырех поединков кряду забивает по одному голу.

Первый поединок недельной давности между этими командами завершился вничью 1:1.

Прогноз на матч Истли — Ньюпорт Каунти

Букмекеры считают команды равными соперниками и одинаково оценивают их проход в следующий раунд. Думаю, нас ждет интересная борьба и предлагаю поставить на тотал больше 2.5 голов.

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