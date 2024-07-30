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Dailysports Прогнозы Испания выглядит фаворитом! Прогноз на матч Бразилия - Испания

Испания выглядит фаворитом! Прогноз на матч Бразилия - Испания

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Бразилия - Испания прогноз Фото: cnn.com / Автор неизвестен
Бразилия Бразилия
Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 11:00 Бразилия - Испания
LIVE - 28 : 37
0 : 0
Международные, Bordeaux, Матмут Атлантик
Испания Испания
15’
Обзор Коэффициенты Детали матча Составы H2H Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.95
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Один из поединков в рамках третьего тура групповой стадии футбольного олимпийского турнира среди женщин будет сыгран в среду, где на арене «Стад-де-Бордо» сойдутся сборные Бразилии и Испании. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Бразилия

Бразильская сборная принимает участие в Олимпийских играх начиная с 1996 года, ни разу не пропустив турнир. С другой стороны, взять золотой комплект медалей бразильской сборной так ни разу и не удалось.

Путёвку на Олимпийские игры в Париже сборная Бразилии добыла, оформив победу в Кубке Америки. Бразилия в преддверии старта в ОИ-2024 года дважды с одинаковым счётом 4:0 в спаррингах обыграла Ямайку.

Успешно завершился для команды из Южной Америки и поединок первого тура против Нигерии. Забив мяч в концовке первого тайма, Бразилия смогла сохранить ворота на замке и взять три балла. А вот в матче с Японией во втором туре этот фокус не удался – японки, проигрывая, забили два мяча на 90+2 и 90+6 минуте.

Испания

Испанская сборная по праву считается одной из сильнейших команд турнира и входит в число претендентов на золотые медали. А как может быть по-другому, если «красная фурия» - это действующий чемпион мира и победитель Лиги наций УЕФА.

Стоит признать, испанская сборная действительно очень мощно выглядит на турнире, тем самым доказывая свои посягательства на золото. В стартовом туре Испания со счётом 2:1 обыграла Японию, причём пропустила первой в свои ворота уже на 13-й минуте.

Матч второго тура против Нигерии получился для «красной фурии» очень непростым. Европейки хоть и владели преимуществом и переиграли африканскую сборную по всем показателям, однако победный мяч забили только за пять минут до конца основного времени.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды четыре раза встречались между собой – две победы на счету Бразилии при одной победе Испании
  • В трёх последних матчах этих команд сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Ставка на «Тотал больше 2.5» сыграла в двух матчах из 4-х

Бразилия – Испания прогноз

Букмекеры отдают заметное преимущество сборной Испании, оценивая вероятность их победы коэффициентом 1.68. С другой стороны, Испанию устраивает и ничья. Наш прогноз здесь «Обе забьют» с коэффициентом 1.95.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.95
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