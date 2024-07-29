Исландцы могут взять реванш! Прогноз на матч Дрита - Брейдаблик

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.83 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

Один из поединков в рамках квалификации Лиги Конференций состоится в Подуеве, где на арене «Захир Паязити» местный клуб Дрита примет Брейдаблик. Первый матч этих команд завершился выездной победой Дриты со счётом 2:1. Удастся ли исландцам отыграться на выезде? Предлагаем прогноз на матч от команды экспертов Dailysports.

Дрита

«Интеллигенция» в прошлом сезоне финишировала на третьей строчке в косовской Суперлиге, набрав в 36-ти поединках 67 очков. От ФК Балканы, который выиграл чемпионат, команду отделило 11 очков. При этом стоит отметить, что Дрита плохо завершила сезон, набрав только два балла в трёх последних турах.

К старту в еврокубках Дрита готовилась на фоне товарищеских поединков. В двух матчах команда уступила Шкендии 79 со счётом 0:4 и сыграла вничью 1:1 с Ардой. В первом матче с Брейдабликом команда Ардияна Нухийи выглядела откровенно плохо и проиграла по всем показателям. Однако так бывает, что даже играя хуже, соперник добивается победы. И это был именно этот случай!

Брейдаблик

Клуб из Коупавогюра в прошлом розыгрыше исландского Чемпионата финишировал на четвертой строчке и благодаря этому добился права сыграть в Лиге конференций. В текущем первенстве страныБрейдабликпосле 15 туров идет на втором месте, уступая шесть очков лидеру чемпионата Викингуру.

В текущем розыгрыше Лиги конференций «зеленые» в первом раунде квалификации прошли македонский «Тиквес», проиграв ему в гостях 2:3, но дома взяв реванш 3:1. Отметим также, что накануне противостояния с Дритой команда в рамках чемпионата Исландии оформила победу со счётом 4:2 КР Рейкьявик.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды не играли между собой в еврокубках

В пяти последних поединках с участием Брейдаблика сыграла ставка на «Обе забьют»

В 4-х матчах из пяти последних с участием Дриты сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Дрита – Брейдаблик прогноз

Букмекеры осторожны в котировках на этот матч и оценивают шансы команд примерно одинаковыми коэффициентами. Дрита хоть и выиграла первый матч, однако статистика говорит о том, что победа косовской команды была более чем сенсационной. Наша ставка здесь «Победа Брейдаблика с форой (0)» с коэффициентом 1.83.

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