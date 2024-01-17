Ирак – Япония прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

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В матче второго тура группового этапа Кубка Азии Ирак будет играть против Японии. Японская сборная считается одним из претендентов на титул, в то время как их соперники не входят в число кандидатов на трофей. Встреча пройдет 19 января 2024 года.

Ирак

В матче первого тура иракские футболисты победили Индонезию со счетом 3:1 и серьезно повысили свои шансы на выход из группы.

Ирак немало забивает в последних матчах, однако при этом команда регулярно пропускает. Для выхода в плей-офф Ираку может хватить и ничейного результата, но при таком раскладе нужно следить за результатами параллельных матчей.

В заключительном туре группового этапа команда сыграет против Вьетнама.

Япония

На старте турнира японцы уничтожили Вьетнам со счетом 4:2. В той встрече два гола на свой счет записал Такуми Минамино (11', 45'), также по голу забили Кейто Накамура (45') и Аясе Уэда (85').

Результативность японцев вызывает восхищение, ведь в среднем в последних играх они забивают больше 3 мячей за игру.

Если Япония победит в игре против Ирака, а это наиболее вероятный исход встречи, то они гарантируют досрочный выход в плей-офф Кубка Азии.

История встреч

Последняя встреча команд в отборочном турнире ЧМ-2018 завершилась ничьей 1:1, что стало громкой сенсацией.

Прогноз на матч Ирак — Япония

Атака Японии не оставит шансов иракской обороне соперника и я думаю, что в этом матче будет много забитых мячей. Японцы регулярно пропускают, а значит свои шансы у Ирака тоже будут. Поставлю на тотал матча больше 3.

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